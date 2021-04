Tro til døden

Dødsfallene blant vaksinemotstandere i Gran på Hadeland, har satt en støkk i hele Norge. Når den ideologiske fornektelsen stikker så dypt at den tar folk inn i døden, oppleves det skremmende.

[ Vi kan bare prise oss lykkelige over at vi ikke har fått testet regjeringen og samfunnets beredskap på en atomulykke. ]

En av de avdøde var initiativtaker til den ulovlige samlingen på Gran og var en aktiv bidragsyter til nettstedet Nyhetsspeilet, som markedsfører seg som «Et åndsvitenskapelig og sannhetssøkende nettmagasin skrevet av folket for folket».

Forumet promoterte folkemøtet foran Stortinget lørdag 10. april iherdig med disse stikkordene: «Empati. Pandemi. Sannhet. Lockdown. Frihet. Masker. Kjærlighet. Avstand.»

Det er ord og retorikk man kjenner fra konspirasjonenes hjemland, USA. Ingen skal tvinges til noe som helst. «Du måkke komme her og komme her», sang Øystein Sunde og fastslo «Jeg parkerer hvor jeg må».

[ Vil vi virkelig ha amerikanske tilstander i det norske skolesystemet? ]

Verden over strever nå politikere og helsepersonell med å overbevise vaksinemotstandere om at det å reservere seg handler om noe mer enn det som skjer foran egen nesetipp. Ideologiske forestillinger er så sterke at de ofte taler til døve ører. Blant evangelikale kristne i USA er det blitt store grupperinger som setter seg til motverge. I februar gjennomførte Pew Research Center en undersøkelse som viser at 45 prosent av denne store velgergruppen neppe vil ta vaksinen. Det er mange av de samme folkene som har støttet Donald Trump i tykt og tynt og utgjør den største demografiske gruppen når det gjelder vaksinemotstand.

Den betente abortstriden i USA er brakt inn. Udokumenterte påstander om at vaksinene inneholder vev fra aborterte fostre får mange evangelikale til i å reservere seg.

Tanken om at det vanker ekstra beskyttelse for troende spiller også inn. «Gud ga oss et immunsystem som er mektigere enn myndigheten», er noe av det som føres i marken i USA.

Slik sett er det ikke langt fra Gran på Hadeland til USA. —

Ideen har for lengst slått rot også andre steder. For nesten ett år tilbake skrev jeg i denne spalten om president John Magufuli i Tanzania som mente at det ikke var noen grunn til å stenge kirker og moskeer i landet. Den sterkt troende katolikken hevdet med styrke at troende ikke kan smittes, og at bønn vil hjelpe mot covid-19-viruset. Han fastslo at viruset er «djevelsk», og at de som møter opp i gudshus har en særegen beskyttelse.

Den kontroversielle presidenten døde for noen uker siden, men tanken om en særegen beskyttelse lever videre. Det har fått Franklin Graham, sønnen til verdensevangelisten Billy Graham, til å reve de ideologiske og teologiske seilene. Den mangeårige og sterke støttespilleren til Donald Trump skrev nylig til sine 9,8 millioner følgere på Facebook at han tror Jesus ville tatt koronavaksinen.

[ Tenk, en dag skal du betale tilbake lånene dine. ]

Uttalelsen grenser til det tåpelige og er ikke noen stor teologisk begrunnelse, men budskapet satte sinnene i kok. 26.000 meldte seg i kommentarfeltet. Mange likte innlegget, men svært mange uttrykte frustrasjon over budskapet til den fremstående lederen blant USAs evangelikale.

Hva som er religiøst fundert motstand, og hva som bunner i generell frihetstrang og opprør mot myndigheter og elite, er vanskelig å fastslå. Sentrale kristne ledere hevder at vaksinemotstanden ikke kommer fra prekestolen, men at det handler om den dype mistroen som har utviklet seg i det amerikanske samfunnet.

Slik sett er det ikke langt fra Gran på Hadeland til USA. Sosiale medier bidrar til å spre mistenksomhet og alternative teorier. Når verden rammes av en pandemi, er det ingen overdrivelse å hevde at disse alternative tankene er direkte farlig. Man skulle håpe at troende sto i første rekke for å bekjempe denne retorikken.