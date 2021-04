Det fins mange aprilbarn, og i familien min har vi ekstra mange av dem. Vi er derfor nå inne i en hektisk høysesong for bursdager og «hurra for deg»-meldinger på sosiale medier. Men når man lever i en fortsatt nedstengt by, blir det selvsagt ingen fysisk bursdagsfest. Det eneste som er smittevernfaglig holdbart nå, er digital feiring. Vi har holdt flere Zoom-bursdager denne koronavinteren, blant annet en vellykket 70-årsdag. Her er våre Zoom-erfaringer så langt:

1): Det er overraskende morsomt å arrangere Zoom-bursdag. Du ser alle de kjente og kjære ansiktene der på skjermen, du hører dem snakke, og du kan enkelt få med alle uansett hvor de bor i landet. 70-årsdagen fortonte seg derfor som slags direkte Norge Rundt-bursdagssending, der folk «rapporterte» inn fra steder som Årvoll, Lillestrøm, Haslum, Notodden, Stavanger og Hammerfest. En gammel venninne holdt en rørende tale fra Tromsø, en student sang et utdrag fra «Jesus Christ Superstar» fra hybelen i Trondheim. Folk hadde rare hatter og skålte mot skjermen, og vi fikk til og med gjennomført en felles avsynging av bursdagssangen (der den musikalske kvaliteten nok ikke var helt på topp).

2) Vi slapp stresset på forhånd med å leie lokaler, fikse mat og drikke, pynte og orge. Alt man trenger er en PC og en link klikke på. På en annen side: De digitale bursdagsgjestene krever også sitt. Ikke alle har vært borti Teams eller Zoom. Like før Zoom-bursdagen starter hagler det gjerne inn telefonoppringninger, messengermeldinger og utålmodige mailer: «Hvor blir det av den invitasjonslinken?» «Jeg har ikke fått linken, er det noe galt?» «Jeg ble kastet ut av møtet, hvordan kommer jeg inn igjen?» «Hjelp!»

3) Det kan skje uventede ting midt i bursdagssendingen. En av våre digitale gjester hadde noe feil med lyden, og bursdagsbarnet fikk ingen svar, uansett hvor mye hun ropte til skjermen. En småbarnsfamilie i Rogaland dukket plutselig opp, vinket ivrig, og forsvant like brått som de kom. Man trenger dessuten en streng bursdagsordstyrer med teknisk Zoom-innsikt, som kan si ting som: «Kan du være snill å mute deg selv, onkel? Nå har du snakket lenge», og: «Da setter vi direkte over til kusine Wenche i Tromsø».

4) Etter en Zoom-fest slipper du å rydde og vaske. Du trenger bare å slå av PC-en, så er det i boks.

5) Men det aller beste med Zoom-bursdager, særlig hvis du tilfeldigvis er statsminister, er at du slipper å bli hengt ut i alle landets aviser og sosiale medier fordi du har samlet familien din til tvilsomme, fysiske sushi-lag på Geilo. Du slipper å holde pinlige og ydmykende pressekonferanser, der du sier ting som: «Selvfølgelig er dette flaut for meg. Jeg er veldig lei meg og skulle ikke gjort dette». Du slipper også politiavhør, politietterforskning og bøter på 20.000. Og 20.000 er jo penger, det også, ikke sant, Erna?

