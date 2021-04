Selv om du er sjef, så trenger du ikke være en drittsekk

Ja, de har hatt samme jobb, men de framstår som vidt forskjllige typer. Det er heller store kontraster mellom Ole Gunnar Solskjær og Jose Mourinho. Den ene skryter av spillerne sine og sier at de gjør så godt de kan, selv etter kamper der kjeft godt kunne vært på sin plass og tar dem i forsvar om noen blir angrepet eller kritisert. Den andre klager over manglende midler til spillerkjøp, laber innsats fra troppen, mens han henger ut stallen og skjeller ut spillere offentlig.

Jose Mourinho var mannen som tok Paul Pogba tilbake til Old Trafford for så å strippe han for jobben som visekaptein. Pogba kom deretter med ønske om å dra. Så fulgte utbrudd fra Mourinho der han kalte Pogba for «virus» før Mourinho til slutt fikk sparken.

Skal ikke en trener motivere sine spillere? Skal ikke hovedoppgaven være å lede laget til best mulig resultater? Jeg ser for meg at det må være enklere å få til om alle trekker i samme retning. Når man går ut i media og klager på spillerne sine kanskje til og med før han har tatt det opp med dem i garderoben, vitner det om fullstendig kaos internt i klubben. Og historien har det med å gjenta seg. Mourinho har kranglet med spillere i alle klubbene han har ledet. Luke Shaw ble fullstendig oversett av Mourinho etter en tid. Nå er Shaw i slag og tilbake for England. Vi skal ikke gi all ære til Solskjær kanskje? Jesse Lingard fikk knapt spille under Solskjær, men herjer på lån under tidligere United-manager David Moyes i West Ham.

Skal ikke en trener motivere sine spillere? —

[ Skeid-treneren i podcast: – Vi skal ikke bruke ei krone av de pornopenga ]

På spørsmål om hva Pogba selv tenker om forskjellene mellom de to managerne, er midtbanespilleren klar: «Hva vi har nå med Ole er helt annerledes, han vil ikke gå mot spillerne, han ville aldri gått mot spillerne». Og her har vi muligens en kjerne i det hele? Kanskje man ikke alltid får spille, men kan i det minste forvente å bli sett. Og det påpeker da også Pogba: «Kanskje Ole ikke vil velge spillere, men det er ikke slik at han setter de på sidelinjen som om de ikke eksisterer lenger», sa Pogba.

Nå skal det sies at Pogba ikke gjorde det lett for seg og han fortjente nok kjeft. Og det kan det hende han fikk, bak lukkede dører. Flere anledninger har han ønsket seg bort uten å få lov til å dra selvsagt. Det går også rykter om at han kanskje ikke alltid er så skadet som han selv sier. Dessuten har han heller ikke vist sin beste fotball siden han returnerte til United. Derimot har han fått en ny vår hvor mange tillegger akkurat dette til Ole Gunnar Solskjær.

Pogba og Mourinho hadde jo et godt samarbeid i starten, alle kunne se det. Men plutselig en dag var det ikke slik lenger. Selv Pogba kan ikke forklare hvorfor. Man skal ikke undervurdere personkjemi i lagidrett.

Fotball handler om å skape en enhet —

Det murres i Tottenham om dagen. Hvor lenge skal Mourinho bli? Hvor lenge holder spillerne ut? Det som er litt spesielt for Mourinho er at han mister garderoben også når det går bra og lagene hans vinner. Det kan vitne om at han kanskje ikke besitter de beste pedagogiske evner.

Fotball handler om å skape en enhet. Oss mot dem. Det handler om å gi det aller aller siste når du kanskje tror du ikke orker mer. Det handler om å gi alt for hverandre og vinne sammen. Det er et stykke unna offentlig utskjelling. En Premier League-manager er sjef og skal vinne, mens han bærer et stort ansvar med enorm oppmerksomhet. Men selv om du er sjef, så trenger du ikke være en drittsekk.

[ Krever at «Drillo» får statue: – Utrolig at den ikke allerede er der ]