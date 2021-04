Katastrofe for Solberg

Store nasjonale katastrofer slår alltid hardt tilbake på regjeringen. Kings Bay-ulykken felte Einar Gerhardsen. Utøya-katastrofen fikk Jens Stoltenberg til å vakle. Mangel på beredskap mot pandemien bidrar til at Erna Solberg taper valget.

Statsminister Erna Solberg har hatt noen dårlige uker. Vaksineprogrammet er i ferd med å gå helt i stå. Takket være Pfizer stopper det ikke helt opp. Smittetrykket er fortsatt altfor høyt til at samfunnet kan bli mer normalt. Erna Solberg har fått en bot for brudd på smittevernreglene. Det har skadet statsministerens omdømme. En statsministermåling i VG denne uka viser at hun ikke leder like suverent på utfordreren Jonas Gahr Støre. På en måling her i avisen var Ap større enn Høyre.

[ Vi kan bare prise oss lykkelige over at vi ikke har fått testet regjeringen og samfunnets beredskap på en atomulykke. ]

Det er småting i forhold til rapporten fra koronakommisjonen. Dommen over Regjeringen Solberg med underliggende etater er knusende. I mange år hadde fagfolk her i landet og i utlandet advart om en pandemi. Likevel hadde ikke Solberg-regjeringen løftet en finger for å bygge opp en beredskap. Alt manglet da viruset angrep Norge. Ingen hadde øvd på dette. Det fantes ikke gode planer og ikke nok medisinsk utstyr. Den ene etaten visste ikke hva den andre gjorde.

Regjeringens håndtering av covid-19 på nyåret 2020 minner stygt om 9. april 1940. —

Folkehelseinstituttets og Helsedirektoratets folk løp i beina på hverandre med sprikende forslag til handling. Ting ble tatt på sparket. Den dramatiske beslutningen 12. mars i fjor om å stenge ned landet ble tatt av Helsedirektoratet og ikke av regjeringen. Det er i strid med Grunnloven. Det er utrolig at ingen tok seg bryet med å sjekke om de mest inngripende tiltakene i fredstid var i tråd med Grunnloven og menneskerettighetene. Regjeringens håndtering av covid-19 på nyåret 2020 minner stygt om 9. april 1940. Nå som den gangen, var regjeringen katastrofalt dårlig forberedt.

De aller fleste er enige om at Covid-19 opprinnelig kom fra Kina. Vi vet at virus forandrer seg til det bedre eller til noe mye verre. Uansett burde regjeringen fra første stund ha innført en streng grensekontroll for å hindre importsmitte. Det er sterkt kritikkverdig at det ikke ble gjort. Regjeringen hadde utrolig nok ikke en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020.

Statsministeren kan vente seg et hardkjør fra opposisjonen når koronakommisjonens rapport havner i Stortinget. Det er mulig statsministeren vil sørge for at det ikke vil skje før etter valget. Hun har bedt kommisjonen om å jobbe videre med saken. Når en ny rapport foreligger, har koronaen kanskje forlatt landet og Erna Solberg regjeringen.

Den foreløpige dommen over Solberg blir uansett en viktig sak i valgkampen. Opposisjonen er forpliktet til å opplyse velgerne om at regjeringen var helt uforberedt da koronaen angrep landet på nyåret 2020. Det er så ille at det alene burde være nok til at regjeringen blir felt av velgerne på valgdagen.

Opposisjonen, og Ap spesielt, må minne velgerne på at Erna Solberg og Høyre gikk til valg i 2013 på et løfte om sikre landets borgere på en bedre måte enn det regjeringen Stoltenberg hadde gjort. Kommisjonen etter Utøya-katastrofen filleristet Stoltenberg-regjeringen for mangelfull sikkerhetsberedskap. Høyre brukte dette mot Ap i valgkampen og lovet at alt ville bli så mye bedre hvis Høyre vant valget og Erna Solberg ble statsminister.

Høyres agitasjon mot Ap for svikten i sikkerhetsberedskapen bidro trolig til at den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen tapte valget i 2013. Erna Solberg dannet regjering med Siv Jensen og lovet at landet ville håndtere kommende kriser på en bedre måte. Sju justisministre og en beredskapsminister senere, viste det seg at helseberedskapen var elendig da koronakrisen traff landet.

Statsminister Jens Stoltenberg tok på seg ansvaret og beklaget overfor Stortinget og folket at sikkerhetsberedskapen sviktet 22. juli 2011. Det blir interessant å se om statsminister Erna Solberg tar ansvaret for svikten i helseberedskapen og beklager overfor Stortinget og folket. Hvis hun ikke gjør det, må Stortinget tvinge henne til det.

