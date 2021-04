Storesøster (snart 16) er nysgjerrig på hva vi skriver, og langt mer opptatt av lillesøsters perspektiv enn hva pappaen eventuelt måtte ha på hjertet. «Altså, jeg tror ikke helt dere voksne skjønner hvor lite dere egentlig forstår. Helt ærlig, pappa, jeg tror aldri det har vært så stor forskjell på generasjonene som nå», fastslår storesøster. Er det blitt verre av koronaen? spør jeg forsiktig. «Ja, erru gærn, sikkert tusen ganger», svarer hun.

[ «God fredag»: Det er all grunn til å være bekymret for tenåringer og unge voksne ]

I gamle dager var det slett ikke uvanlig at redaktørens barn ble satt i arbeid som avisbud eller kanskje fikk skrive litt i avisen fra tidlig alder for å spe på lommepengene. Sånn er det ikke lenger. Barnearbeid eller gratisarbeid driver vi ikke med. I gamle dager var det også vanlig at tenåringer leste de samme avisene som foreldrene, og deretter hadde muligheten til å kaste seg inn i samfunnsdebatten på leserbrevplass. Sånn er det heller ikke lenger, og det er litt verre, synes vi i Dagsavisen.

[ Dagsavisen Ung inviterer deg mellom 13 og 21 år til å delta i vår skrivekonkurranse ]

Det startet med at Selma Moren som er debattansvarlig i avisen, bestemte seg for å gjøre et krafttak for å få fatt i yngre skribenter. Noen strakser senere hadde hun laget en TikTok-video som ble sett av over 60.000 unge mennesker. Så inviterte Selma til skrivedugnad blant ungdom. Deretter nådde tiltaket min datters engasjerte norsklærer, og den siste uka har hele ungdomsskoleklassen jobbet med hver sine tekster til Dagsavisens skrivekonkurranse for alle mellom 13 og 21 år.

Jeg oppdaget at ungen på naborommet skriver for avisen ved å lese ukesrapporten fra læreren hennes. —

Til meg sa ikke 14-åringen noen ting. Jeg oppdaget at ungen på naborommet skriver for avisen ved å lese ukesrapporten fra læreren hennes: «I norskfaget skal vi skrive debattinnlegg de neste ukene. Det blir kjempegøy! Dagsavisen har en konkurranse der ungdom skal skrive et innlegg om «hva som holder meg våken om natten». I dag har elevene levert inn påstanden/temaet de vil ta for seg – ironisk nok er det mange som vil skrive om hjemmeskole».

Jeg syns satsingen er modig. Og at det ellers er på høy tid at norske medier utfordres på hvordan de oppfyller sitt samfunnsoppdrag overfor ungdom. — Medier24-spaltist Andreas Ryen Eide

Også Medier24-spaltist Andreas Ryen Eidem lot seg begeistre: «Med satsingen Dagsavisen Ung og en egen skrivekonkurranse for ungdom, skal den tradisjonsrike avisen få en ny generasjon til å engasjere seg i nyhetsbildet og bli med i samfunnsdebatten. Jeg syns satsingen er modig. Og at det ellers er på høy tid at norske medier utfordres på hvordan de oppfyller sitt samfunnsoppdrag overfor ungdom», skrev han, og slo fast at «det er på tide å invitere ungdom inn i redaksjonene igjen». Siden redaksjonen akkurat nå er på hjemmekontor, må det vel kunne telle som en sped begynnelse at det sitter en 14-åring på naborommet og skriver på noe annet enn Snapchat. God fredag!

[ «God fredag»: Dødsannonsen dukket opp samtidig som vi måtte stenge alle treninger ]