Ikke vent med å vaksinere for at folk skal spise Kvikk Lunsj

«Hei! Har du anledning til å komme til vaksinetime torsdag klokken 13?»

«Nei, du, det passer litt dårlig. Jeg skal på hytta med familien min på Beitostølen, skjønner du. Vennligst sett opp ny time etter påskeferien».

Nyheten om at Bærum kommune utsetter vaksineringen i påsken har satt sinnene i kok. Naturlig nok. Innbyggerne i Norges mest privilegerte kommune vil vente med å innkassere lottopremien til fordel for litt velfortjent påskekos. Det var i hvert fall etterlatt inntrykk.

«Mange ga uttrykk for at de ville holde påsken hellig og at det er ugreit å bryte opp påskeferien på hytta», uttalte vaksinekoordinator Tonje Vågårøy til Budstikka.

Nå var det heldigvis ikke riktig så ille. Det var ikke slik at 1075 klagde til kommunen om at det passet særdeles dårlig å få vaksine i påsken. Det var kun 25. Vågårøy presiserte senere overfor Aftenposten at pausen skyldtes at Folkehelseinstituttet har endret retningslinjene slik at det nå kan gå lengre tid mellom første og andre dose. Derfor kan nå bæringene la påskefreden senke seg.

Du venter faktisk med å kjøre til hytta om du får tilbud om vaksine. —

«Vi stopper ikke vaksineringen fordi folk vil på hytta eller at vi har fått mange klager. Dette er noe vi har avgjort på eget initiativ for å vise fleksibilitet. Påsken er spesiell for mange», sa Vågårøy til Aftenposten.

Ja, påsken er spesiell. Og det er forståelig om Bærum kommune ønsker å gi helsepersonell fri i påsken, som ordføreren opplyser overfor Journalisten. Det er lett å forstå at folk er slitne nå. Men koronaviruset vet ikke at det er røde dager i kalenderen. Det er også ulik praksis for ulike kommuner. I Oslo vaksineres det stort sett for full styrke, selv i påskedagene. Men i enkelte bydeler har folk takket nei fordi de skal på påskeferie, ifølge NRK.

[ En liten dose vaksinefrykt (+) ]

Man kan argumentere for at hele saken er storm i vannglass. Men signaleffekten av de få og én kommunes «fleksibilitet» er likevel stor. Vaksiner er en knapphetsfaktor i Norge. Knapphet lokker fram det verste i oss.

Å takke nei til vaksinen er en ting, men å si at det ikke passer, er noe helt annet. Da skal du være rimelig navlebeskuende. Du venter faktisk med å kjøre til hytta om du får tilbud om vaksine. Eller så drar du hjem for å ta den.

Det er ikke greit å trykke på pauseknappen til det viktigste våpenet vi har i kampen mot koronaen. —

Vi som kan dra på påskeferie, er privilegerte. Det er det veldig mange som ikke kan. Mange har uke etter uke sett barna sine slite med digital undervisning og lengte etter å treffe venner igjen. Mange må holde seg hjemme i påsken og spise Kvikk Lunsj i toromsleiligheten.

Her til lands er kun 5 prosent av befolkningen fullvaksinerte. 11 prosent har fått minst en dose. Det er altfor lite. Det haster å få vaksinert en så stor andel av befolkningen som mulig. Først da kan vi drømme om å få hverdagen tilbake. Det er ikke greit å trykke på pauseknappen til det viktigste våpenet vi har i kampen mot koronaen. Så privilegerte er faktisk ingen i Norge. Påske eller ei.

[ «Vaksinemostand er nesten like farlig som pandemien» ]