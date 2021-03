Årets påskenøtt: Klarer vi å logge av?

Normalt ville de neste ti dagene vært gode for slitne og frustrerte skoleelever og studenter. Reiser, familiebesøk eller fritid med venner – en pause og et pusterom fra alvoret. Sånn blir det ikke for alle denne påsken.

Nå venter en nedstengt påske, og det er all grunn til å være bekymret for tenåringer og unge voksne. —

De siste ukene har det nok en gang vært hjemmeskole og svært begrenset mulighet til å være sosiale for ungdommer i Oslo, Viken og andre områder med høy smitte. Det medfører at alt i livet, både skole og fritid, foregår foran den samme skjermen. Nå venter en nedstengt påske, og det er all grunn til å være bekymret for tenåringer og unge voksne.

Koronaåret er første gang at psykisk helse er spurt om i Helsedirektoratets befolkningsundersøkelse. Svarene var ikke overraskende, men likevel nedslående og alarmerende. I alderen 16 til 24 år oppga hele 51 prosent at de har fått dårligere psykisk helse under pandemien.

«Zoom-boom» har vært mye omtalt i internasjonale medier, og dreier seg om at flere enn normalt har oppsøkt kosmetiske klinikker og fikset på utseendet sitt etter at livene våre ble flyttet inn foran internettkameraene. Nylig kunne VG dokumentere at fenomenet i høyeste grad også er kommet til Norge.

«Det er egentlig ikke naturlig for oss å se så mye på oss selv. Man vet at det er en sammenheng mellom å bruke sosiale medier mye og lav selvfølelse, uttalte psykolog Maria Østhassel til VG. «Jeg var mye inne, og følte meg ekstra dritt. Jeg begynte å ordne meg mer, begynte på lavkarbo for å gå ned i vekt, bestilte nye klær og bestemte meg for å operere puppene», sa en 24-årig kvinne til VG. En 22-årig mann fortalte at han hadde tatt botox for første gang, og vurderte neseoperasjon.

Noen hver har nok kjent på frustrasjonen, kanskje spesielt i de kommunene med størst smittetrykk, mest hjemmeskole og minst mulighet til fysiske møter. Jeg har sett husets to ungdomsskoleelever avinstallere sosiale medier-apper i frustrasjon den ene dagen og den neste dagen desperat jakte på glemte passord for å få appen tilbake. Noen ganger får de ikke ro med sosiale mediers konstante forstyrrelser. Andre ganger klarer de seg ikke uten den kontakten med vennene som de tross alt får gjennom appene sine.

Like splittet kan både store og små være i synet på endeløse møter eller skoletimer der man stirrer inn i skjermen. På den ene siden er det frustrerende å være den som prater til et avslått kamera fra en kollega eller medelev. På den andre siden er det fullt forståelig at folk er lei av å stirre på seg selv hele dagen. Husk også at det ikke er sunt. Alle trenger å logge av.

