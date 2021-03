«Makten i en hvit t-skjorte»

Qatar ble ikke nevnt med et ord, men budskapet var ikke til å misforstå. «Human Rights – on and off the pitch», handlet om arbeidernes rettigheter i Qatar. Men hvordan vil det bli forstått av kommende lørdags motstander når Tyrkia står på motsatt banehalvdel hvis budskapet er det samme?

Det krever list og gode taktiske egenskaper når man skal utfordre FIFA og organisasjonenes stramme regelverk for politiske ytringer. For mange så det litt blast ut da de norske spillerne varmet opp med “Respect” på T-skjortene onsdag kveld. Men da de tok av seg treningsjakkene før nasjonalsangene ble spilt og avdekket det forsterkede budskapet, ga det en helt annen effekt. Og bildet ble selvsagt raskt spredd, for i den lydige FIFA-verdenen er det uhyre sjelden slike markeringer skjer.

Nå er det flere nasjoner som ønsker at sine landslag kan gjøre det samme. Gibraltars landslagstrener sa til VG at han syntes markeringen var helt maplaplassert fordi fotball og politikk ikke hører sammen. Men det har det jo alltid gjort. Noen velger bare fortsatt å ignorere det.

Amnesty Norges generalsekretær John Peder Egenæs likte det han så og ga landslaget honnør. Amnesty har jobbet med Qatar-spørsmålet lenge, men har så langt ikke fått en eneste profilert internasjonal fotballspiller på banen. Når globale fotballnavn som Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard fronter budskapet, har man kommet noen steg lenger.

Hva det får å si for den særnorske debatten om å boikotte mesterskapet, gjenstår å se. Sven Mollekleiv (som tapte valget om å bli ny idrettspresident med en stemme for Berit Kjøll) skal lede utvalget som skal vurdere boikott fram mot det ekstraordinære fotballtinget 20. juni. NFF sentralt ønsker ingen boikott og akkurat nå er Ståle Solbakken og landslaget deres fremste våpendrager. For heller ikke de ønsker boikott. Men oppmerksomhet. Det har de fått.

Enn så lenge sitter FIFA stille i båten. Det vil skape enda mer støy hvis de skulle finne på å straffe Norges Fotballforbund for de hvite T-skjortene i Gibraltar. Nå har FIFA nylig forsikret VM i Qatar mot flytting eller avlysning. De føler seg ikke trygge. Så langt er dette seier til Ståle Solbakken både på og utenfor banen.

PS: Det var et firma på Hamar som lagde tekstene og T-skjortene etter oppdrag fra Solbakken. De har flere T-skjorter i bagasjen.

PS II: En av Solbakkens forgjengere som landslagssjef, Egil Olsen, markerte seg også tidlig politisk. Kvelden før en landskamp mot Danmark i København i 1970 havnet han og lagkamerat Per Pettersen i en demonstrasjon mot Verdensbanken, tilfeldigvis ble de også anholdt, men raskt sluppet fri. I 1995 nektet Lars Bohinen å møte Frankrike i en kamp å grunn av franske atomprøvesprengninger.

