Stygg kamp om vaksiner

Regjeringen får kritikk for å ha «gitt bort» 700.000 vaksinedoser til helsearbeidere i fattige land. Frp-nestleder Sylvi Listhaug og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Norge i stedet burde ha brukt disse vaksinene på egen befolkning.

Dette dreier seg om vaksiner som er stilt til rådighet gjennom det internasjonale Covax-samarbeidet. Norge har over bistandsbudsjettet betalt 60 millioner kroner for de 700.000 dosene. Det afrikanske kontinentet fikk sin første Covax-dose 1. mars, nesten tre måneder etter at Norge startet vaksineringen.

Sylvi Listhaug mener at myndighetene har et moralsk ansvar for å sikre syke, eldre og innbyggere i Norge først. «Dette prinsippet sviktet regjeringen fundamentalt da de valgte å gi bort 700.000 vaksinedoser i november i fjor», skriver Listhaug i et innlegg på TV2.no. Også Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Norge burde ha brukt Covax-kvoten her til lands. Senterpartiet har lenge vært kritisk til at regjeringen kun har basert seg på EU.

Frp og Sp legger seg på en nasjonalegoistisk linje. —

Helseminister Bent Høie (H) mener at både Listhaug og Vedum tar feil når de hevder at Norge har takket nei til vaksinedoser som kunne ha blitt brukt i Norge nå. I avtalen Norge har med EU er det nemlig en forutsetning at Norge ikke kan kjøpe «egne» vaksiner fra de samme produsentene gjennom andre innkjøpsordninger. Men Norge kan eksempelvis kjøpe den russiske Sputnik-vaksinen, men denne er ennå ikke godkjent til bruk og vil derfor ikke bli aktuell før Norge er nesten fullvaksinert.

Mange er med rette frustrert over at vaksineringen i Norge har gått tregt. Det skyldes i hovedsak at EU-landene i fjor var for sent ute med å sikre nødvendige avtaler. Takket være EØS-avtalen, sjenerøse EU-land og leveranse via Sverige er Norge sikret flere ulike typer vaksiner – sent, men godt. Alle eggene ble ikke lagt i samme kurv. Norge hadde neppe vært like godt stilt med vaksinetilgang dersom vi ikke hadde hatt EØS-avtalen i bunnen. Det ville i beste fall vær et stort sjansespill.

Men det er Covax-vaksinene som er utgangspunktet for denne kommentaren. Vi må ha to tanker i hodet samtidig. Verden står nemlig overfor en pandemi, altså en verdensomspennende epidemi. Norge alene kan ikke få bukt med pandemien. Hele kloden må vaksineres.

Vesten har sviktet ved å ikke ville dele «oppskriften», men Covax-samarbeidet er et bidrag i positiv retning. Fremskrittspartiet og Senterpartiet legger seg på en nasjonalegoistisk linje som vil forlenge pandemien og gi flere døde. Ordtaket «Skit i Norge, leve Toten» er dekkende for en slik tankegang. Det er en risikabel og nærsynt linje.

