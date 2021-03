Landslaget rett til klippene

Gibraltar – Norge på Victoria Stadium er kampen som starter den lange marsjen mot et mulig VM-sluttspill i Qatar i november 2022. Nå skal det spilles tre kamper på en uke, så får Ståle Solbakken svar 20. juni om norsk fotball skal boikotte mesterskapet, så er det tre nye kamper i september der puljefavoritt Nederland kommer inn på scenen. Hva som skjer rundt disse tre mars-kampene kan ha påvirkning på det ekstraordinære fotballtinget.

I forbindelse med åpningskampen lover Solbakken og spillerne en markering mot Qatar etter at det var en times tema etter spillermøtet mandag. Hva vil den bestå av? Hensikten er å vekke internasjonal oppmerksomhet. Den skal være markant, for det er neppe Gibraltar – Norge fotballverdenen vil tune inn på onsdag kveld.

[ Landslaget lover Qatar-markering når VM-kvalifiseringen starter ]

Solbakken får en eneste fullverdig trening foran hver kamp med spillere han for første gang møtte mandag. Det er en mildt sagt original inngang. Men han er ikke den første landslagssjefen som debuterer i jobben med en tellende kvalifiseringskamp.

[ Rett på alvoret for Solbakken – ble tøft for forgjengerne ]

Situasjonen er like rar for hans ferske støtteapparat, Brede Hangeland og Kent Bergersen. De skal sy sammen et norsk lag rundt to av Fotball-Europas heteste navn akkurat nå, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Mandag var det «bli kjent»-leken i Marbella, tirsdag var den første ordentlige reelle fotballøkta og onsdag er det rett til kamp uten å ha trent på kamparenaen i det hele tatt.

Gibraltar har en eneste fotballbane. Victoria Stadium. Banen med verdens største gratishaug. Der spilles samtlige nasjonale seriekamper og landskamper. Det er mulig når landet huser samme antall som et par bydeler i Oslo, 35.000. Gibraltar er nummer 195 på FIFA-rankingen og det er stort bare å få besøk av Braut Haaland og Ødegaard.

Det er ikke noe tema for Ståle Solbakken å miste poeng her. Gibraltars tre siste kamper er 1–0 og 0–1 mot Liechtenstein og 0–0 mot San Marino. Men både Solbakken og alle hans menn har opplevd å snuble mot lett motstand. Her er det toppet lag fra start og det skal bankes inn mål. Erling Braut Haaland er kanskje den første spissen vi har i moderne tid som kan tenkes å utfordre Jørgen Juves landslagsrekord med 33 scoringer. På Victoria Stadium er det tilrettelagt. Avspark 20.45.

[ Kaptein Ødegaard om Haaland-samarbeidet: – Skal fôre ham så mye som mulig ]