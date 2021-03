Gjenåpningen utsettes

Den tredje koronabølgen ruller over landet. Viruset smitter hurtigere enn noen gang. Store deler av samfunnet er enda en gang stengt ned. Oslo framstår på nytt nesten som en spøkelsesby. Skoler og universiteter er stengt for normal undervisning. Barneskolene og barnehagene er trolig de neste som står for tur. Befolkningen er trøtt, lei og urolig.

Da vi trodde det ikke kunne bli verre, kom sjokkmeldingen om at en av de tre helsearbeiderne som nylig var innlagt på Rikshospitalet etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, var død. De to andre er alvorlig syke. Vaksineringen med AstraZeneca ble satt på vent. Ventetiden kan bli lang. Torsdag konkluderte legeteamet på Rikshospitalet med at det var en kraftig immunrespons etter AstraZeneca-vaksinen som førte til at tre helsearbeidere fikk blodpropp og at den ene døde.

Rikshospitalet gikk ut med sin konklusjon før EUs legemiddeltilsyn (EMA) hadde kommet med sin konklusjon om vaksinen. Det var modig og riktig gjort av Rikshospitalet. Det er minst like flinke eksperter der som i EMA. Både Verdens helseorganisasjon (WHO) og EUs legemiddeltilsyn (EMA) mener at AstraZeneca-vaksinen fortsatt kan brukes. De mener at effekten av vaksinen er langt større enn risikoen. Uansett hva WHO og EU måtte mene om vaksinen er det opp til norske helsemyndigheter å bestemme om det er trygt å fortsette med den.

Hvis det er den minste mulighet for at AstraZeneca-vaksinen kan ta liv i stedet for å redde liv, må den ut av vaksineprogrammet. Det er forståelig at folk er blitt engstelig for å ta akkurat denne vaksinen. Folkehelseinstituttet og regjeringen må på en overbevisende måte fortelle folk at vaksinen ikke er farlig hvis man skal fortsette med den. Hendelsen på Rikshospitalet kan ha vært et unntakstilfelle. Men blodpropp, blødninger og et lavt antall blodplater er en kombinasjon legene ikke har sett før.

Hvis vaksineringen med denne typen vaksine skal fortsette, kan jo statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie gå foran med et godt eksempel å ta vaksinen selv. Det var en voldsom pressedekning da det først vaksinestikket ble satt på en eldre nordmann. Det blir ikke noen mindre dekning hvis Solberg og Høie lar seg vaksinere med AstraZeneca.

Vaksinene mot covid-19 er det som vil få Norge ut av krisen. Håndvask, avstand, stengte butikker, skoler og bedrifter er ikke nok til slå smitten ned. Det gikk derfor et jubelbrøl gjennom Europa da melding kom om at det var funnet en effektiv vaksine mot korona. AstraZeneca var først ute. Det svensk-britiske legemiddelselskapet hadde utviklet vaksinen i samarbeid med vaksinegruppa ved universitet i Oxford. Forskerne strålte og aksjeeierne gned seg i hendene.

Mye gikk galt for AstraZeneca allerede fra starten av. Selskapet klarte ikke å levere varene. Britene fikk sitt. De var tidlig ute med å bestille. EU som var langt senere ute med sin bestilling, fikk ikke alt man hadde bestilt. Det rammet også leveransene til Norge. AstraZeneca havnet i en voldsomme krangel med EU om hvem som hadde lurt hvem. Saken er fortsatt utløst. Dette er små problemer i forhold til det som har rammet selskapet denne uka. Bare mistanken om at et legemiddel kan være livsfarlig å bruke, er nok til å knuse legemiddelselskapets omdømme. AstraZeneca har en lang vei å gå for å gjenerobre plassen blant de beste i verden.

Hvis AstraZeneca-vaksinen blir satt lenge på vent hos oss, eller bli tatt helt ut av vaksineprogrammet, kan i verste fall gjenåpningen av samfunnet bli utsatt til over sommeren. Planen er å vente med gjenåpningen til alle over 45 år er vaksinerte. Hadde alt gått etter planen ville den voksne befolkningen ha vært vaksinert til St. Hans. Vaksineringen har til nå gått veldig tregt. Den uheldige historien med AstraZeneca gjør at det vil gå enda tregere.

Vi har heldigvis avtale med flere vaksineselskaper. Flaggskipet i vaksineflåten, Pfizer, vil forsyne Norge med 120.000 flere doser i andre kvartal enn det som var forespeilet. Det vil også komme en masse vaksiner fra Moderna og Johnson & Johnson. Om ikke før, så vil det til høsten være vaksiner nok til alle.

