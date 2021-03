FA-cupen betyr mer enn noensinne

Er det en pokal Ole Gunnar Solskjær nok aller helst vil vinne denne sesongen, nå som serien ser avgjort ut, så er det FA-cupen. Jada, Manchester United er videre i Europaligaen, men det er jo tross alt bare en slags B-turnering. FA-cupen derimot det er Englands nest største trofé etter seriegullet og for de aller fleste klubbene er et gull i FA-cupen det beste de kan håpe på. Men Manchester United og Solskjær er ikke alene om å ønske seg en finaleseier. Alle de andre som fortsatt er med vil kjempe med nebb og klør. Men det er to lag som kan sies å være favoritter: Manchester City og Manchester United.

Det er en god stund siden United vant noe, hele fire år. Litt for lenge for mange fans. Skal det være noe fremdrift i prosjektet til Solskjær, så bør de snart ta en tittel. Det er dessuten den lengste pokaltørken i Manchester United siden Alex Ferguson tok over. Han gikk fire år før det ble pokal. Solskjær trenger rett og slett å vinne snart. Med fire semifinaletap på rappen er det nesten sånn at Solskjær ellers risikerer å bli en parentes i Manchester Uniteds managerhistorie. Ja, litt som David Moyes.

Det er flere grunner til at jeg tror FA-cupen henger høyere enn Europaligaen for Solskjær. For det første virker en plass på topp fire i ligaen ganske trygg, så Champions League-deltakelse virker sannsynlig. Men det handler like mye om å ødelgge litt for sine rivaler. Ja, og vinne en tittel selvsagt.

En drømmefinale ville vært Manchester United mot Manchester City —

Ser Solskjær over til den lyseblå delen av Manchester sitter Pep Guardiola og hans Manchester City og sikler på den samme pokalen. Ikke fordi den henger høyere enn Champions League eller serien. Men fordi sesongen kan bli den beste noensinne av en engelsk klubb. Med sier i FA-cupen vil Manchester City i hvertfall sikre seg en dobbel, all den tid seriegullet ser ut til å gå til City. Om City i tillegg skulle slå Tottenham i ligacupfinalen og gå til topps i Champions League ville de ha en historisk god sesong med fire pokaler. Det er noe selv Pep har sagt aldri kommer til å skje. Men innerst inne drømmer nok både han, spillere og fans om nettopp fire titler. Bare det er grunn god nok for Solskjær til å ønske en seier i FA-cupen. Lite smaker bedre enn å stikke kjepper i hjulene til sine rivaler i byen. Det er en slags skjebnens ironi om mannen som sørget for Uniteds treble i 99, skal være den som stanser City i ta en uslåelig rekord i 2021.

Søndag skal Manchester United møte Leicester i kvartfinalen og de har ikke så mye annet de kan vinne. De vil gi alt, selv om nok topp fire i serien er første prioritet. Leicester borte er en veldig vrien oppgave for alle lag, også Manchester United.

Men den heftigste kvartfinalen kommer allerede lørdag. Da får Bournemouth besøk av Southampton. Feriebyen mot industrisenteret. Lillebror mot storebror. To gode naboer som egentlig ikke er så veldig uvenner, men når det kommer til fotball har det vært flere episoder med regelrett slagsmål mellom supporterne, så dette kan bli hett.

Manchester City besøker Everton, heller ikke det noen enkel oppgave, mens Chelsea møter svake Sheffield United i London.

En drømmefinale ville vært Manchester United mot Manchester City 15. mai. Det ville vært en kamp der det står mer på spill enn en tittel. For en ting er «bragging rights» etter en seier over naboen, det kan pyntes på allerede neste sesong, men om City skulle vinne fire titler er det noe City-fansen alltid vil huske og United-fansen aldri vil klare å glemme.

