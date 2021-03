Qatar-ballen over til spillerne

Fotballtinget sa nei til å diskutere Qatar-spørsmålet søndag. Hadde forslaget til endret dagsorden fra Oslo-Ørn vært mer presist, at de skulle diskutert sammensetningen av det kommende Qatar-utvalget, kunne vi kanskje fått luftet ut noen flere oppfatninger.

Men når tinget med overveldende flertall (146 mot 61) sa nei til å sette Qatar på dagsorden, var det med frykt for at det skulle bli en avstemning allerede nå. Det lå ikke i kortene. Men stemmetallene gir jo et hint om at boikottønsket ikke er massivt i det digitale møterommet. Og det er jo stort sett de samme som skal møtes 20. juni.

For nå kommer saken opp på ekstraordinært ting 20. juni. Spørsmålet er om Norge skal boikotte VM 2022. Det skal utredes av et uavhengig utvalg. Det er elleve år siden Qatar fikk mesterskapet, det er halvannet år til de skal arrangere det. Det er seks år siden det ble avslørt at tildelingen er er basert på korrupsjon. Likevel har ikke FIFA evnet å flytte det. Fordi det heller ikke har blitt skapt noe massivt trykk fra de over 200 medlemsnasjonene i FIFA.

På kort sikt betyr dette at Ståle Solbakken kan forberede de tre første kvalifisingskampene om kort tid, mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro. I sammenheng med disse kampene har han varslet at Qatar-boikott blir tema blant spillerne. Ståle Solbakken har tvilt seg fram til et nei til boikott, men har kommet med massiv kritikk av FIFA, UEFA samt det svenske og danske fotballforbundet. Han er innstilt på å fronte budskap som NFF-ledelsen kanskje ikke vi like.

Når han har valgt Martin Ødegaard som kaptein ligger det også implisitt et krav om at også han må snakke om Qatar på internasjonale pressekonferanser. Ødegaard møtte norske medier lørdag og var som ventet helt enig med Solbakken: Nei til boikott, ja til påvirkning og fokus. Ingen får flyttet VM nå. Men tausheten fra internasjonale profiler har vært overdøvende underveis.

Med Solbakkens og Ødegaards budskap og tingets nei takk til debatt er boikott-standpunktet svekket. Men da er det enda viktigere at diskusjonen holdes varm. Også NFFs etiske komité, der Mina Gerhardsen sitter, sier nei til boikott, ja til påvirkning. Det NFF-tinget må ta på alvor er at boikottkravet kommer fra grasrota. Også supporterne må bli hørt. Påvirkning har ikke hjulpet fordi stemmene har vært for svake. Hva kan Solbakken, Ødegaard og Braut Haaland få til på den internasjonale scenen?