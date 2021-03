Et forferdelig år

Fredag var det ett år siden Norge ble stengt ned. En liten åpning i fjor sommer gjorde at mange trodde vi var over det verste. Det var feil. Regjeringen og helsemyndighetene vet mye mer om viruset. Likevel er landet under et like hardt angrep som for ett år siden.

Det finnes lyspunkter. Vaksinene har kommet og de virker. De eldste eldre har blitt vaksinert, og de blir ikke syke av viruset. Det håpløse er at vaksineringen går veldig tregt. Det kan går enda tregere nå som AstraZeneca-vaksinen er satt på pause.

Britene har begynt å vaksinere 40-åringene. Her i landet har vi så vidt begynt med 70-åringene.

Regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) skylder på vaksineselskapene som ikke har levert i samsvar med avtalene. Men FHI har også foretatt en del merkelige prioriteringer. I starten ble vaksiner plassert på lager for at man skulle ha nok til å sette en dose nummer to. Det skapte store forsinkelser. Og det var dessuten helt unødvendig. Ett stikk kan være nok. De neste månedene kommer det en masse vaksiner. Da kan man sette dose nummer to. FHI er nå blitt enig med seg selv om det.

Det gikk altfor lang tid før regjeringen og FHI forsto at det kunne være lurt og mest rettferdig å gi flere vaksiner til byer med stort smittepress. Hvis det er brann i byen, må brannbilene sendes ditt det brenner. Og ikke til steder der det ikke brenner. Folk flest skjønner det.

Det paradoksale er at Norge, som ikke er medlem av EU, har gjort seg avhengig av EU og Sverige. EU-systemet jobber tregt. Flere EU-land bryter ut og forsøker å gjøre separate avtaler. Ap-leder Jonas Gahr Støre har bedt om å få vite hva slags vaksineavtale Norge har med EU. Han har ikke fått et godt svar. Sps parlamentariske leder Marit Arnstad vil vite om regjeringen har undersøkt om det var mulig å få en avtale direkte med selskapene, eventuelt sammen med andre nordiske land. Hun har ikke fått et skikkelig svar.

Det kommer nok av at regjeringen har en dårlig sak. Antakelig har ikke regjeringen gjort noe særlig for å undersøke alternativene. Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie har nøyd seg med å henge seg på EU. De har satset på at EU og Sverige ville gjøre jobben for oss. EUs vaksineprogram er ingen fjær i hatten for unionen. EU har kranglet med vaksineprodusentene og med britene. Storbritannia som ikke lenger er EU-medlem, ligger lang foran EU-landene. Britene har begynt å vaksinere 40-åringene. Her i landet har vi så vidt begynt med 70-åringene.

Regjeringen og FHI lover at det skal bli mye bedre. I april og mai vil det flomme vaksiner over landet. Det skal bli nok til alle. De fleste voksne skal være vaksinert til sommeren. La oss håpe at regjeringen og Folkehelseinstituttet får rett denne gangen. Folk klarer ikke mange flere skuffelser. Men kommer vaksinene i den mengden helsemyndighetene tror, er vi over kneika om noen måneder. Da kan vi begynne å leve som normalt igjen. Takket være en medisinsk verdenssensasjon; koronavaksinen. Det venter en nobelpris i medisin på forskerne som fant opp vaksinen.

Koronaåret har vær en voldsom belastning for folk og for landets økonomi. Ikke bare for Norge, men for alle land i verden. Tross alt har vi sluppet lettere unna enn de fleste andre land. Det skyldes at vi er få mennesker spredt over et langstrakt land. Vi har ikke noen virkelige storbyer der folk klumper seg sammen. Vi har et godt helsevesen med dyktige leger og sykepleiere. Det norske systemet har bestått prøven. Regjeringen og Stortinget har vært samspilte. Det har vært politisk uenighet om smitteverntiltak og støttepakker. Uenigheten har ikke vært større enn det som et demokrati tåler.

Barn og unge har måttet lide på grunn av periodevis stengte skoler og barnehager. Lærerne har på en imponerende måte stått i jobben. Nedstengningen av bedrifter har ført til den største arbeidsløsheten i etterkrigstida. Over 200.000 er arbeidsløse. Vi må tilbake til 1930-åra for å finne noe lignende. Store deler av befolkningen har vært på bristepunktet, men har lojalt fulgt opp de steintøffe smitteverntiltakene.

76.923 personer har siden februar i fjor fått påvist smitte av covid-19 i Norge. 632 er døde av viruset. La oss satse på at koronakrisen snart er over.