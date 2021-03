Solbakkens multitasking: Korona, Qatar og kvalikkamper

Den nye landslagssjefen får en start som ingen andre før ham har vært i nærheten av. De tre første kampene skal spilles i Gibraltar, Malaga og Montenegro som alle har forskjellige reiserestriksjoner. Derfor måtte han ta ut 30 spillere (pluss en skadet Sander Berge som skal være med miljøet) til de tre første kampene i det som er starten på kvalifiseringen til VM i Qatar i 2022.

Motstanderne er altså Gibraltar 24. mars, Tyrkia 27. mars og Montenegro 30. mars. Men på fotballtinget søndag kan norsk fotball i teorien bestemme seg for ikke å delta i VM i Qatar. Da kan hele denne turen strykes og Ståle Solbakken kan lene seg tilbake og vente på neste landskamp tidligst om et år.

[ Dette er Solbakkens første tropp ]

Akkurat den siste tanken hadde han ikke brukt en kalori på da han presenterte troppen fredag. For det han har brukt energi på er å finne den troppen som kan sjongleres mellom de tre kampene som alle må spilles utenfor landet. Spillerne kommer fra forskjellige land med forskjellige regler. Men alle tre kampene handler om å sanke nødvendige poeng for å være med i kampen om VM-plasser i det utskjelte Qatar.

Nå kan fotballen også vedta et ekstraordinært ting slik at avgjørelsen ikke tas søndag. Da har vi i så fall startet en kvalifisering som vi senere kan komme til å trekke oss fra.

Men Ståle Solbakken må forholde seg til dagens situasjon. Han har bare møtt noen få spillere fysisk, han har valgt Martin Ødegaard til kaptein, det betyr at han også må ha avklart med Ødegaard at han må kunne stå rakrygget og være kritisk til Qatar, slik Solbakken selv er, uten å støtte at boikott er løsningen.

Slik blir Solbakkens paradoksale landslagsstart. Hva skal få mest fokus? Korona, Qatar eller vinne fotballkamper? Det er det siste Solbakken er ansatt for.