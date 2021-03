Måtte vi aldri glemme det vi har fått til

12. mars 2020 klokken 12.50, rett etter at vi hadde hatt allmøte i redaksjonen, sendte jeg ut epost til alle ansatte om at vi måtte tømme våre redaksjonslokaler. Til slutt het det: «Og ellers kan vi bare oppfordre til at våre fellesskapsverdier og dugnadsånd sørger for at vi både gjør det som er riktig mht smittevern, men også av hensyn til avisproduksjon og befolkningens informasjonsbehov».

Tolv uvirkelige måneder senere sitter jeg fortsatt på hjemmekontor når jeg skriver disse ord for å gi et velfortjent klapp på skulderen til dem som lager våre aviser i fem byer, og som en takk til de nesten 200.000 som leser oss hver dag.

Fram til 12. mars i fjor var dette «kontoret» en kombinasjon av klesskap og rotekott. Håndklær og vaskebøtter er ryddet vekk. Kleskommode og verktøykasse er blitt værende. Jeg strekker meg over til sistnevnte og henter ut tommestokken. Med den måler jeg at «kontoret» utgjør nøyaktig 1,6 x 1,1 meter, totalt 1,76 kvadratmeter.

Hva jeg med mitt nordnorske lynne og ordforråd ville ha sagt hvis noen hadde fortalt meg at det var inne i dette vindusløse kottet jeg skulle ha min arbeidshverdag i et helt år, tør jeg knapt tenke på. Men hvem har ikke hatt lyst til å rope ut noen nordnorske gloser det siste året? Sannheten er at alle har slitt med sitt.

Likevel tillater jeg meg å bruke denne plassen til å oppsummere hva vi i Dagsavisen-familien har fått til fra hjemmekontor, om ikke annet, så for historiebøkene:

Først mistet vi over natten én million i annonseomsetning per måned. Så måtte vi ta en rekke kostnadsreduserende grep. Blant annet ble AS Demokraten og Rogalands Avis AS fusjonert inn i Dagsavisen AS for å unngå avisnedleggelser og berge arbeidsplasser. På tampen av året fikk vi så en ny konkurrent i Oslo. Under slike forhold, er vi stolte av å ha klart et overskudd på et par millioner kroner.

Forrige tirsdag gjennomførte vi så det som kanskje er den største tekniske omleggingen i vår 137-årige historie. Nettsidene ble nye og all gammel teknikk byttet ut med infrastruktur fra Washington Post. Åtte dager senere slapp vi nyheten om at vi har fått på plass en stor, strategisk samarbeidsavtale med Polaris-konsernet som vi håper skal gjøre at vi kan vokse enda mer digitalt.

Men tre dager etter at LO-leder Hans-Christian Gabrielsen så usigelig trist gikk ut av tiden, er jeg likevel tilbake til utgangspunktet når jeg skal oppsummere koronaåret: Det som har betydd mest, har vært våre fellesskapsverdier og dugnadsånd. God fredag!

