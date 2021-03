Se: En norsk artist på TV i helgen. Men NRK irriterer fortsatt mange musikkinteresserte

Møtene i Kringkastingsrådet vekker mest oppsikt når de behandler akutte skandaler i NRK. Torsdag var temaet det mange synes er en vedvarende elendighet: Det tynne tilbudet til de spesielt musikkinteresserte. Norsk Komponistforening hevder i en formell klage at NRK ikke oppfyller sitt kulturelle oppdrag som allmennkringkaster. «Musikk som kunstform i stor grad blitt borte fra NRK, noe som særlig rammer bredden av den norske musikken», står det i klagen, som omfatter både radio og TV.

Elendigheten settes i disse dager på spissen med at det ikke er plass på sendeskjemaet til å dele ut Spellemannprisen før langt ut på våren. Fjorårets beste musikk over et bredt spekter av sjangere må vike for årets dårligste, når Melodi Grand Prix igjen regjerer i årets beste innetid. Dette førte også til den bisarre seansen i «Debatten» for et par uker siden, der musikklivet igjen ble framstilt som et idiotisk sirkus.

[ Ny norsk gammeldags country - så helstøpt at det nesten ikke er til å tro ]

Det er på tide at denne kritikken blir formalisert, selv om Kringkastingsrådet ikke har mandat til å foreta seg noe som helst i sakens anledning. I NRKS vedtekter, paragraf 16 står det: «En stor andel av tilbudet skal ha norsk forankring og speile det kulturelle mangfoldet i folket». Videre i paragraf 17: «NRK skal formidle norsk kultur og en bred variasjon av norske kunstuttrykk fra mange ulike kunstnere, uavhengige miljøer og kulturinstitusjoner. NRK skal formidle norsk musikk, film og drama og stimulere norske produksjonsmiljøer».

I et intervju med rettighetsforvalterne TONO, i forbindelse med deres 85-årsjubileum i 2018, sa kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen: «TONO og NRK er historisk sett del av det samme prosjektet: Oppbyggingen av en nasjon og en kultur. Norsk musikk danner et fellesskap og gir oss en felles opplevelse. Det er noe av det som holder oss sammen.» Dette er store ord, som det tydeligvis er vanskelig å oppfylle. I sin avslutningsreplikk i Kringkastingsrådet torsdag sa Eriksen at løsningen er en “avveining for å gi et best mulig samlet tilbud til publikum”. Noe som andre vil kalle et minste felles multiplum.

[ Anmeldelse Smerz: Smertelig fin kollasj av satire og sødme ]

Rett skal være rett, og aldri så galt at det ikke har vært godt for noe: Koronaåret førte til en oppblomstring av musikkprogrammer på TV. P3 Gull i desember var enn oppvisning i å kombinere god musikk med stor underholdning. Det er bare ni måneder til neste gang. Kringkastingsorkesteret har fått et oppsving, med en rekke nye produksjoner i flere sjangere. NRK formidlet også videre noen av de mange strømmekonsertene andre har produsert, slik at mange presumptivt smale artister plutselig ble brede.

Vi har også sett den ofte strålende serien «Låt for låt», men mange av disse programmene er klippet sammen av fordums storhet fra arkivet. Arkivet er nemlig stort. NRK var til stede på store festivaler, og gjorde opptak som er historisk uvurderlige. Artister kom i studio og framførte sin nye musikk, ofte i timelange magasinprogrammer som ga et bredt inntrykk av miljøet, selv om jeg skal være så ærlig å innrømme at jeg ofte hadde innvendinger mot profilen på disse også. I dag er én låt ukentlig på «Lindmo» en del av NRKs forsvar for tilbudet sitt.

Det virker ikke som om alle i NRK forstår problemstillingen. De har jo både «Stjernekamp» og «Maskorama». Det mest provoserende for musikkinteresserte er alle musikkprogrammene som retter seg mot dem som ikke er interesserte i musikk. Vi har igjen sett verdens beste skiløpere med vegg-til-vegg-dekning på NRK i bortimot to uker. Jeg skulle gjerne hørt sportsidiotene (jeg innrømmer gjerne å være musikkidiot selv) om NRK hadde trappet ned satsingen på toppidretten, og i stedet fulgt en gjeng med kjendiser som aldri har gått på ski før, for å se hva de kan drive det til, gjerne i enda rarere kostymer enn ellers, og latt dem gå runden i «Lindmo», «Nitimen», «Koss til kvelds», «Debatten», «Dagsrevyen» og «Valpeskolen» både før og etterpå.

[ Anmeldelse Hilma Nikolaisen: «Heritage» er en stor opplevelse ]

Problemet er større på TV enn i radio, selv om det også der er mange spesialprogrammer som er blitt borte de siste årene. Erstattet av «flater», der programledere spiller formatert musikk mens de snakker om alt mellom himmel og jord innimellom. Gjerne med aktuelle musikere som gjester, men alle som hører på slike programmer kjenner til problemet med «vi skal snakke mer med Ane Brun, men først skal vi høre «Lemon Tree» med Fools Garden».

Tove Karoline Knutsen, det eneste medlemmet i Kringkastingsrådet som har vært artist selv, sa torsdag at dette hadde plaget henne i mange år. Hun gikk ut mot de formaterte spillelistene med stort engasjement, og oppfordret NRK til å kaste kortene i lufta og dele dem opp på nytt. Dette kan vi med stor sikkerhet slå fast at det ikke blir noe av.