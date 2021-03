Centern gjør som Sp

Den store nyheten er at Centerpartiet nå åpner for regjeringssamarbeid med Socialdemokraterna. Centern har riktignok vært støtteparti til Stefan Löfvens regjering, men nå ønsker partileder Annie Lööf å ta skrittet fullt ut hvis det blir aktuelt etter valget i 2022. Det andre støttepartiet, Liberalerna, går motsatt vei.

Svenske Centern gjør altså det samme som Senterpartiet i Norge. Centern har lenge vært rotfestet i den borgerlige leiren, og partiet var med i regjeringen til Fredrik Reinfeldt til den mistet makten ved valget i 2014. Sverigedemokraterna på ytre høyre flanke gjorde et brakvalg. Men ingen ville gi SD politisk innflytelse. Løsningen ble at Socialdemokraterna og Miljöpartiet dannet en mindretallsregjering.

Moderaterna har styrket seg under pandemien. —

Det er solid borgerlig flertall i Riksdagen, hvis vi tar «spedalske» SD med i regnestykket. Og det er det stadig flere partier som gjør. Høyre-partiet Moderaterna og Kristdemokraterna åpner for politisk samarbeid med SD. Også Venstres søsterparti, Liberalerna, er villig til å ta SD inn i varmen. Moderaternas Ulf Kristersson har klart å løfte partiet sitt til gamle høyder. Problemet er bare at både Kristdemokraterna og Liberalerna vaker rundt sperregrensen på fire prosent.

[ Den svenske modellen er under press ]

Men også på venstresiden i svensk politikk er det et broket bilde. Socialdemokraterna sliter på meningsmålingene. Korona-effekten slår ikke lenger positivt ut for Löfven. Det var et blaff. Samtidig ligger Miljöpartiet an til å havne under sperregrensen. Men nå kan altså Centerns Annie Lööf komme inn som en reddende engel. Problemet for Löfven er at Centern vil sende Miljöpartiet på dør og slett ikke vil ha noe med Vänsterpartiet (SVs søsterparti) å gjøre. Uten Vänsterns støtte er Löfven langt unna fortsatt regjeringsmakt.

Moderaterna har styrket seg mest under pandemien, mens SD har gått tilbake. På meningsmålingene er Socialdemokraterna fortsatt størst med en oppslutning på 27 prosent, fulgt av Moderaterna (24), Sverigedemokraterna (18), Vänstern (9,6) og Centern (8,5).

[ Löfven halter videre ]

Löfvens drivkraft har i stor grad vært å holde SD unna politisk innflytelse. Det samme er Lööfs argument for å søke regjeringsmakt mot venstre. Hun er i prinsippet åpen for å gå inn i en borgerlig regjering, men da må Moderaterna love å ikke inngå budsjettsamarbeid med SD.

Annie Lööf spiller høyt med sitt frieri til Stefan Löfven. Det er flere i hennes parti som rynker på nesen. Samtidig kan det bli en farefull vei for Socialdemokraterna å samarbeide med Centern. Löfven har allerede måttet ofre mye god sosialdemokratisk politikk for å beholde ryggdekningen fra Centern. Det kan koste mer enn det smaker for Sossarna når Vänstern skummer fløten.