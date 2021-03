Sp fortsatt i støtet

Ap og Sp har 80 stortingsrepresentanter på Opinions partibarometer for mars. De to partiene mangler bare 5 mandater på flertall i Stortinget. Det er ikke umulig at de to partiene kan skaffe seg disse mandatene i de månedene som er igjen til valget i september. Trygve Slagsvold Vedums insistering på en regjering av Ap og Sp kan med et slikt resultat trolig bli en realitet.

Den rødgrønne blokken er på offensiven. —

Sp er det eneste av de tre store, Ap, Høyre og Sp, som går fram i mars. Partiet får 20,7 prosent. Det er årets beste tall for Sp. Det er over snittet av alle målingene i februar og mars. Resultatet er på linje med den sterke oppslutningen Sp hadde ved årsskiftet da partiet passerte grensen på 20 prosent.

Sp er åpenbart i støtet til å plukke nye velgere og mandater. Det er særlig Frp som blør velgere til Sp. Frp går riktig nok litt fram på dagens måling. 9, 2 prosent er likevel et tall til å gråte av for partiledelsen. Det er vanskelig å spore en tydelig Sylvi-effekt i tallene.

Sp henger litt etter Ap. Det kan fort endre seg. Sp var større enn Ap både i desember og januar. Hvis Sp blir større enn Ap ved valget og de to partiene til sammen får flertall i Stortinget, er muligheten stor for at det blir en regjering av Ap og Sp. Jubelen vil da stå i taket på Sps valgvake. I Ap vil det bli jublet over regjeringsskifte. Men tanken på en regjering av Ap og Sp uten SV er det mange som ikke vil like. Jonas Gahr Støre har vært like tydelig på at han vil ha en trepartiregjering der SV er med, som det Trygve Slagsvold Vedum har vært om en topartiregjering av Ap og Sp.

Tanken på en regjering av Ap og Sp uten SV er det mange som ikke vil like. —

Blir Sp større enn Ap vil antakelig Støre måtte gi seg. Støre var villig til å dannet regjering sammen med Knut Arild Hareide hvis Hareide hadde vunnet maktkampen i KrF om retningsvalget. Det kan ikke være vanskeligere å danne regjering sammen med Trygve Slagsvold Vedum og Sp enn det ville ha vært med Knut Arild Hareide og KrF.

Et halvt år før valget er det mulig, men ikke veldig sannsynlig at Ap og Sp får flertall. Dagens måling gir Ap, SV og Sp til sammen 94 mandater. Det ville være en hån mot rødgrønne velgere hvis ikke dette flertallet førte til at det ble danne en regjering av Ap, SV og Sp.

Den rødgrønne blokken er på offensiven. Både MDG og Rødt er over sperregrensen. MDG får 4,1 prosent og dermed sju mandater. Rødt med 4,9 prosent hover inn ni mandater. Det gir den rødgrønne siden 110 stortingsrepresentanter. Sterkere har ikke venstresiden stått noen gang i etterkrigstida. Det er åpenbart at velgerne mener at åtte år med forskjellige Solberg-regjeringer er nok.

På den borgerlige siden går Høyre tilbake. Med 22,8 prosent er Høyre jevnstor med Ap. Kampen om å bli Norges største parti blir en thriller. Hvis Høyre bli større en Ap ved valget, vil det være først gang siden 1924. Det vil være en historisk sensasjon hvis Sp kaprer førsteplassen. Venstre er i ferd med å gå til grunne i regjeringssamarbeidet. Partiet går tilbake og får 2,2 prosent. Landets eldste parti kjemper en kamp om å overleve. Det samme gjør KrF som får 2,9 prosent. Valget til høsten kan gi oss et helt nytt partimønster.