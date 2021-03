Femmila nærmer seg mål: Hvor sitter makta?

Arrangøren i Holmenkollen ser selvsagt hvilken massiv folkemønstring de går glipp av. Kollen-femmila er flyttet til Sveits. Formatet er også endret til jaktstart. Og endringen er ikke tilpasset det revansjeoppgjøret som ligger i dagen. Spørsmålet er om alle stiller opp etter at VM-femmila omsider kommer i mål.

Situasjonen er historisk. Norge har anket diskvalifikasjonen av Johannes Høsflot Klæbo og vil ha ham som vinner av femmila fordi han kom først i mål. Nåværende gullvinner Emil Iversen støtter anken og vil i så fall havne på sølvplass. Russland mener uansett Emil Iversen er feil vinner og Bolsjunov selv mener delt gull mellom ham og Klæbo er det mest rettferdige. Det siste er umulig å få til.

Siden løperne gikk i mål søndag, med tårer (Bolsjunov) frustrasjon (Klæbo) og undertrykt glede (Iversen) har langrennskomiteen i Norges Skiforbund bestemt seg for å anke, og i Russland har president Vladimir Putin utpekt Bolsjnov som femmilas helt. Engasjementet er stort i Russland. Bør statsminister Erna Solberg komme ut i løypa også?

Nå ligger saken i det internasjonale skiforbundet (FIS) der verken Norge eller Russland får være med på behandlingen. Men alle vet hvilken makt Norge har i internasjonalt langrenn. Norge er den sportslige stormakten som oppfattes som delvis arrogant og belærende av en del andre nasjoner. Appellkomiteen må forholde seg til fakta. Men klarer de det?

For fakta er ikke opplagt. Du kan kjøre reprise av innspurten hundre ganger, la ekspertise analysere og ende med at de er himmelropende uenige. Det er nok til å gå til våre to største TV-kanaler. Fredrik Aukland og Torgeir Bjørn (NRK) mener Norge har en dårlig sak. Thomas Alsgaard (TV2) mener Høstflot Klæbo er den soleklare vinneren og at diskvalifikasjonen er en skandale.

Vladimir Putin og Erna Solberg har møttes på en skistadion før. Under OL i Sotsji sto de sammen på hovedtribunen under både stafetten og femmila. Det var smil og latter. Lykkelig uvitende om hvilken skandale de vinterlekene ville utløse, og direkte årsak til at Aleksandr Bolsjunov ikke representerte Russland, men det russiske skiforbundet under VM. Men det betyr ingenting i denne sammenheng. Boljunov har full støtte fra det russiske folk, inkludert presidenten.

Vi har under sterk tvil landet på at diskvalifikasjonen var riktig. Hvorfor gikk ikke Klæbo på venstre side av Bolsjunov, der det var plass? Stavbrekket satte Bolsjunov ut av spill slik at også Emil Iversen kunne passere ham. Dette medfører tidenes lengste VAR-behandling av et skirenn. Og aktørene vil være like grunnleggende uenige, uansett hva som blir utfallet. Det eneste som er sikkert er at Aleksandr Bolsjunov opprettholder heltestatusen i Russland.

PS. Kommende helg går løperne først 15km klassisk fellesstart lørdag. Resultatet av den bestemmer startrekkefølgen på 50km søndag, som avslutter årets verdenscup. Opprinnelig plan var at 50km i Holmenkollen skulle gås som intervallstart, for første gang på 20 år.

