Taxfreesalget er lagt ut på anbud. Det burde vært lagt ned

For to uker siden brukte jeg denne plassen på å foreslå at gratis ferjereiser i Norge kan finansieres med taxfreesalg om bord, eller, enda bedre, på land. Jeg må innse at forslaget ikke ble tatt på alvor. Det var heller ikke meningen. Meningen var å antyde at det er like absurd å fortsette ordningen vi har i dag, med å selge avgiftsfri alkohol til de som kommer fra utlandet med fly, eller passerer Drøbaksundet med danskebåten.

[ Selg taxfree på ferga ]

Vanligvis ville jeg tatt dette nederlaget med fatning, i alle fall for en stund, men denne fredagsmorgenen er fenomenet tilbake på Dagsnytt. Avinor har lagt ut en fireårskontrakt på taxfreesalget på flyplassene på anbud, til en anslått verdi av 30 milliarder kroner. Selskaper fra hele verden skal være interessert, men SV tar til orde for å fjerne ordningen. Vis meg veien til stemmelokalet!

[ Kamzy Gunaratnam: En rusreform folk kan tro på ]

Jeg gjør meg ikke helligere enn jeg er. Jeg handlet gjerne taxfree selv i den tida jeg reiste til utlandet, men begynte å få praktiske problemer da kvotene ble større enn det gikk an å bære med seg videre på tog og buss. Barna mine har fått lære at godteriet på flyplassen ofte er dyrere enn i butikken hjemme, for ikke å snakke om dit vi skal. Men nå begynner disse små å bli store. De to nærmer seg taxfree alder. Om de fortsatt vil bli påspandert en ferie i framtida, så tenkte jeg de kunne kompensere for dette ved å overdra kvotene sine til far. Da kunne jeg kommet hjem fra Gardermoen med, la meg nå se, tre ganger seks… hmmmm… jeg får avbryte dem på hjemmeundervisningen… da kunne jeg kommet hjem fra Gardermoen med 18 flasker vin og 18 bokser øl! Dette er mye i forhold til Terje Tysland-doktrinen om at «ei flaske vin é sånn passe/to flaska vin é fyll».

[ Det var ikke slik at Munch mente å ødelegge bildene med vilje ]

Disse rause kvotene er et resultat av Fremskrittspartiets utrettelige arbeid for å få i folket mest mulig alkohol. Og la meg nå være helt alvorlig et øyeblikk: Hvis det er noe som irriterer meg grenseløst med motstanden mot den aktuelle rusreformen, så er det at partiet som har bygget sin eksistens på å få i folket mest mulig alkohol er det samme partiet som skal gjøre livet vanskeligst mulig for dem som har valgt seg andre rusmidler. Mens noen blir meldt til politiet får andre billigsalg på flyplassen. Det er et hykleri som overgår det meste.

Nå blir 30 milliarder kroner sannsynligvis det minste et firma må betale for å få denne kontrakten. Når vi legger til hva firmaet har tenkt å tjene på salget kommer vi opp i så høy omsetning av avgiftsfri alkohol at vi av plasshensyn ikke kan ta med sluttsummen i denne spalten. Samferdselsministeren sier til E24 at prisene de forlanger for varene på taxfree derfor bør være betraktelig billigere enn på Vinmonopolet. Knut Arild Hareide der altså, var det Kristelig Folkeparti han kom fra? Det forekommer meg at dette partiet også var imot taxfee-institusjonen, men det gjelder tydeligvis ikke så lenge de sitter i regjering.