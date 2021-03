Veiskille Qatar

Klubb etter klubb har nå vedtatt på sine årsmøter at norsk fotball må boikotte VM i Qatar, som skal spilles i november/desember 2022. Kvalifiseringen til mesterskapet starter om få uker. Norge er ingen favoritt til å kvalifisere seg, men er første nasjon i verden som kan komme til å trekke seg fra hele turneringen. Det vil gi et stort signal internasjonalt og samtidig få dramatiske konsekvenser for Ståle Solbakkens første år som landslagssjef. Men det må han i så fall leve med.

Initiativet startet i Tromsø i forrige uke, siste klubb som vedtok boikott var Rosenborg. Onsdag skal saken opp på årsmøtet i Vålerenga. Styret i VIF innstiller både på boikott av fotball-VM og interne retningslinjer mot såkalt sportsvasking. Norges Fotballforbund vil ha dialog framfor boikott, men elleve år etter den famøse tildelingen av VM til Qatar har dialogen ikke ført fram.

Fellesforbundet har engasjert seg mye i Qatar og anbefaler ikke boikott, men ønsker fortsatt flomlys på situasjonen fordi arbeidene med utviklingen av landet fortsetter etter VM. Amnesty tar ikke stilling til boikott eller ikke, men er begeistret for initiativet.

Det som trengs er et internt opprør i FIFA — -

Qatar har de siste årene hatt VM i alle de største verdensidrettene og Norge har deltatt i blant annet friidrett, svømming og sykling. Qatar gir seg ikke før de også har arrangert sommer-OL. Men det er fotball-VM som har tatt all fokus rundt arbeidernes vilkår. Fordi det er byggingen av alle de prangende arenaene til verdens mest populære idrett som har tatt mange liv.

FIFAs støtte til aksjonen Black Lives Matter blir helt paradoksal og meningsløs i denne situasjonen. Qatar skal arrangere tidenes mest kompakte VM-sluttspill innen størrelsen av tidligere Vestfold fylke. For supporterne er det jo et genialt konsept. Men når det som ligger bak konseptet er uspiselig, hjulpet det ikke.

[ «Neste år skal det spilles VM i fotball i Qatar. Norge bør si nei til å delta» ]

Det er lett å harselere med at Norge antakelig uansett ikke kommer dit, Norge har ikke vært kvalifisert siden 1998, men det er ikke poenget. Fem år etter at tildelingen i 2010 ble gjort ble det avslørt at vedtaket er basert på korrupsjon. Det store flertallet av de 22 FIFA-representantene som stemte for Qatar (og Russland i 2018) er nå fengslet eller avsatt. FIFA og den såkalte fotballfamilien har hatt muligheten siden 2015 til å omgjøre vedtaket. Det har ikke skjedd. FIFAs avmakt har vært oppsiktsvekkende. Og da mener norske klubber og supportere at boikott er siste utvei.

FIFAs støtte til aksjonen Black Lives Matter blir helt paradoksal og meningsløs i denne situasjonen — -

Saken har kommet opp raskt og er ikke forberedt til neste ukes fotballting. Men hvis to tredeler av den digitale forsamlingen vil ha den til behandling, må et nølende NFF-styre ta den. Kvalifiseringen til Qatar begynner mot Gibraltar (!) i slutten av måneden. FIFA er kjent for å straffe uteblivende nasjoner hardt og neste EM i 2024 og VM 2026 vil være i fare for Norges del. Men skulle det skje må man forvente at andre nasjoner tar affære. Den norske boikottanken har allerede fått internasjonal oppmerksomhet.

[ 6500 dødsfall knyttet til VM i Qatar ]

Det som trengs er et internt opprør i FIFA. Kan dette være starten på det? I så fall blir det en viktigere norsk scoring enn hva Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland kunne regissert på verdens dyreste arenaer i Qatar.