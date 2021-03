Kan løse opp EØS-floken

EØS-avtalen vil bestå under en rødgrønn regjering. Ap, Sp og SV har gode muligheter til å finne en løsning på denne striden. Slik kan vi tolke uttalelsene fra de tre partilederne, når vi leser på og mellom linjene.

Utgangspunktet er at Ap-leder Jonas Gahr Støre er klippefast tilhenger av EØS-avtalen, mens både Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken ønsker å avløse den brede EØS-avtalen med en smal handelsavtale med EU.

Samtidig er det et faktum at et bredt flertall på Stortinget slår ring om EØS-avtalen og at to av tre nordmenn slutter opp om EØS. Denne avtalen sikrer Norge adgang til EUs indre marked og like spilleregler på en rekke samfunnsområder.

Foran valget i 2005 sørget daværende Ap-leder Jens Stoltenberg for å få Sp og SV til å godta at EØS skulle ligge til grunn for en rødgrønn regjering. Motstykket var at Ap måtte legge tanken om EU-medlemskap dødt. Men i år mangler Ap-leder Støre en tilsvarende krystallklar garanti fra Sp og SV, men signalene går likevel i samme retning.

EØS er et ess. —

Når Vedum blir spurt om han vil slåss for å si opp EØS-avtalen svarer han unnvikende slik: «Vi vil jobbe for å få nye og bedre avtaler med EU». Vedum peker spesielt på energifeltet og uttrykker bekymring for utviklingen på det norske arbeidsmarkedet. Svaret må derfor kunne tolkes som en indirekte aksept av at Sp ikke vil ta omkamp om EØS, men utnytte handlingsrommet overfor EU enda bedre. Samtidig er Jonas Gahr Støre klar på at EØS-avtalen «ligger til grunn for» en regjering som Ap skal lede.

Den store forskjellen fra 2005 og nå i 2021 er at det ligger an til at Norge får en rødgrønn regjering hvor det blir flertall av EØS-motstandere. Men verken SV eller Sp vil være tjent med å bruke storslegga i dette spørsmålet, for brorparten av disse partienes velgere er nemlig positive til EØS. 49 prosent av Senterpartiets velgere sier ja, mens det «bare» er 39 prosent som støtter partiets politikk på dette området. Ja-overvekten er enda større i SVs rekker.

SV-leder Audun Lysbakken har ingen forventning om at EØS-avtalen sies opp allerede til høsten. Han vil i stedet ha en utredning om alternativene til EØS, slik Fellesforbundet i LO har bedt om. Det innebærer at både handelsavtale og fullt EU-medlemskap utredes. På den måten kan alle parter få mer fakta på bordet. Det kan gi en mer opplyst debatt. Ap bør si ja til en slik utredning, for partiet har gode kort på hånda. EØS er et ess.

Mer fakta bør ingen frykte. Britene visste hva de hadde, men ikke hva de fikk. Norge må for all del unngå å havne i brexit-fella.