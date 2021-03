Renta er under press

Ekspertene er overrasket over at prisveksten på boliger er så stor, og det spås renteøkning tidligere enn det Norges Bank har signalisert. Men økt rente har også negative sider ved seg.

Boligprisene er nå 9,7 prosent høyere enn for ett år siden, og det er prisene i Oslo som øker mest. Høye boligpriser skyldes i første rekke at etterspørselen er større enn tilbudet. Løsningen er å bygge flere boliger og gjenskape sosial boligbygging. Men en del av prisøkningen kan også tilskrives det lave rentenivået.

Norges Bank satte i fjor styringsrenta ned til null. Årsaken var selvsagt den økonomiske nedturen som kom i kjølvannet av korona-pandemien. Bedrifter, arbeidsledige og permitterte må hjelpes over krisen. Regjeringen kom med den ene krisepakken etter den andre, og Norges Bank bidro for sin del med å sette ned styringsrenta.

Lav rente fører også til at flere investerer i ny bolig. Det er jo nesten gratis å ta opp lån. Det er grunn til å minne om at en lav rente er et økonomisk sykdomstegn. Spørsmålet nå er hvor lenge vi kommer til å «nyte godt av» denne situasjonen. Sentralbanksjef Øystein Olsen ser for seg en renteheving i mars neste år, men nå forventer altså flere eksperter at det skjer allerede i år. Svaret får vi ventelig på Norges Banks rentemøte 18. mars.

Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsen sier at det bare er høyere rente som kan dempe den kraftige boligprisveksten. Han mener derfor at Norges Bank gjør klokt i å heve renta allerede i juni. Men dette er ingen enkel avgjørelse å ta. Øystein Olsen & co må også vurdere hvordan økt rente vil slå ut i realøkonomien, og ikke minst om det kan gjøre vondt verre for et hardt prøvet næringsliv.

I sin årstale 18. februar var sentralbanksjefen klar på at det er behov for å stimulere økonomien med en ekspansiv pengepolitikk. Det vil redusere faren for at ledigheten fester seg på et høyt nivå. På den annen side poengterte Øystein Olsen at vedvarende lave renter medfører en risiko for sterk vekst i boligpriser og dermed økt gjeld.

Korona-pandemien vil prege det norske samfunnet i flere måneder framover, og ettervirkningene vil for manges vedkommende vare et godt stykke inn i 2020. På denne bakgrunn synes det å være i tidligste laget med en renteheving allerede til sommeren. Kanskje det vil være bedre at regjeringen i stedet strammer inn på forskriften som regulerer mulighetene for å få boliglån. Men det vil gjøre det enda tøffere for unge å skaffe seg sin første bolig. Dilemmaene står altså i kø.