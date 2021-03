Kvinnelige brystvorter og andre utvekster

Jeg skal gå i tog på mandag. Et digitalt 8. mars-tog er kanskje ikke like artig sosialt, men mye mindre sjanse for urinveisinfeksjon. Datoen ble ikke satt av norske kvinner, da hadde vi helt sikkert lagt kvinnedagen til langt ut i juni, sånn værmessig.

Derfor er det en bedre grunn enn noensinne å vandre digitalt med en eller annen parole.

Rope ut i skrift hva du mener om fødsel- og barselomsorgstilbudet her i landet, eller parolen: «Støtt polske kvinners kamp for selvbestemt abort». Kvinnekamp er, som vi alle vet, global. Det handler ikke bare om momsfritak på bind og tamponger, slik Storbritannia startet året 2021 med, eller at vi burde få det gratis av staten, slik Skottland har bestemt seg for.

Så tenk deg 10.000 digitale brystvorter på mandag. —

Helst skulle jeg sett at alle gikk toppløse, gjerne alle kjønn, i det digitale toget. Det hadde vært fantastisk hvis du kunne animert deg selv og brystvortene dine inn bak en parole og ropt ut. Da hadde Facebook mista det helt. For internett er for kvinnekamp og 8. mars. Spotify hyller kvinner denne dagen, det samme gjør Google, men på Instagram og Facebook får du ikke hyllet det mest kvinnelige du har på kroppen: brystvorta! Da kommer robotene og algoritmene og stenger deg ute. Eller noen rapporterer det og du er merket som mistenkelig av roboten for alltid.

Dette skjedde før jul med magasinet jeg er medeier i: Altså. Vi tapte store abonnementsinntekter fordi vi stadig fikk beskjed om at innholdet var upassende, seksualisert og ble nektet annonsering. Hvorfor? Fordi et cover prydet brystkreftopererte Noelia Morales, der hun står med sitt blottede bryst, stolt. Arret er skjult bak en egendesignet glitrende lapp. Med ett eneste øyekast når budskapet fram: en brystkreftoperert kvinne trenger ikke å innordne seg samfunnets forventning om at en attraktiv kvinne er en kvinne med to pupper. Dette ble for mye for det sosiale internettet. Vi ble utestengt seks ganger, i fire uker til sammen. Vi tapte rundt 50.000 per uke vi var utestengt. Selv med tekstplakater helt uten bilder, lå vi nede. Til slutt måtte vi slette bildet av coveret på vår egen nettside, så det ikke lå tilgjengelig hvis du aktivt gikk inn på siden. Du finner ikke et spor av spanske Noelia Morales på våre sider, fordi vi ellers aldri framover får vist våre nye utgivelser.

En slik holdning til kvinners naturlige kropper viser nettopp hvor viktig det er å vise fram det ekte og det ærlige for å bekjempe pornokulturen. Det ironiske her er at Facebooks roboter ikke krever to bryster for å oppfatte en kvinne i bar overkropp seksuell. Snarere er det nok et uttrykk for at robotene er matet med menneskers seksualiserte syn på kvinnekroppen, men i algoritmene sine har de neppe tatt høyde for at kvinner også kommer med bare ett bryst.

Unge mennesker bader i porr, og ikke vær naiv og tro at din unge på 8 år ikke har touchet innpå. —

Så tenk deg 10.000 digitale brystvorter på mandag. Eller en global brystvortepandemi som feier over kloden, at det kryr av brystvorter, milliarder, som internett ikke kan vaksinere seg mot. Og jeg skulle gjerne sett masse unge jenter og gutter under parolen «Pornofri barndom – ja til nettpornofilter», siden vi er på pornotoppen i verden. I programmet «Pornolandet» på TV 2 snakker de om at i gjennomsnitt kikker en norsk ungdom på porno i ca. fem år før vedkommende debuterer seksuelt. Unge mennesker bader i porr, og ikke vær naiv og tro at din unge på 8 år ikke har touchet innpå via venner eller eldre søsken. Med vårt digitale samfunn, der alle har sin egen smarttelefon, data og iPad, 5G og fri wifi, er det kanskje ikke så rart vi er på topp. Hadde du bodd med storfamilien i en liten leilighet i Hellas, hadde det kanskje sittet lenger inne å se anal gangbang, mens bestemor slurper ettermiddagste i godstolen ved siden av.

Derfor burde vi gå helt nakne i det digitale toget. For å vise hverandre naturlige kropper. Ikke bare vise én perfekt del av kroppen som du er fornøyd med på Instagram, men dundre ut med koronafettet i 8. mars-toget, så algoritmer og roboter ikke skjønner hva det er de ser på. Et helt naturlig, fullskala menneske, med appelsinhud og grevinneheng, hadde vært spennende å se hva algoritmene hadde gjort da.

Eller at vi kom rullende. Hadde robotene godtatt titusenvis i rullestol under parolen: «Like mye kvinne, like mye verdt – oppfyll funksjonshemmede kvinners menneskerettigheter». For dette er kanskje den viktigste parolen i år: Menneskerettigheter for funksjonshemmede, for alle kjønn så klart. Dagen etter 8. mars skal Stortinget stemme om CRPD (FN-konvensjonen for funksjonshemmede) skal inn i norsk lov eller ikke. Det vil si at de i rullestol, de med downs syndrom, autister og mange fler, skal få samme menneskerettigheter som alle andre. Jeg er i sjokk over at de ikke har det allerede, slik de andre menneskerettighetskonvensjonene er i loven. Og for en gangs skyld tenkte jeg at det er bra vi har KrF i regjering, de som faktisk har dette i partiprogrammet sitt og er så opptatt av menneskeverd.

KrF burde hatt baller og brystvorter nok til å gå ut av regjering på denne saken —

Men hva kommer til å skje 9. mars på Stortinget? Selv om KrF og Venstre egentlig er FOR, kommer de til å stemme MOT, fordi de sitter i regjering. Hvis Frp kunne gå på grunn av IS-kvinnen, burde KrF hatt baller og brystvorter nok til å gå ut av regjering på denne saken. Eller de burde rullet ut av regjering, i respekt for dem som ikke har samme rettigheter som dem selv i samfunnet. «Føkk menneskeverd – makta rår» kan være parolen til KrF og Venstre på kvinnedagen. Erna kan også gå under den parolen, selv om hun kanskje ville brukt noen andre ord.

Vi andre møter opp i Oslo klokka 18, også dere fra Molde kan komme, men husk å ta med egen brystvorte.