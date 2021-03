Fortsatt kan skismurning avgjøre stafetter

Noen som husker OL i Sotsji og tidenes norske smørebom? De norske favorittene gikk på lim og Marit Bjørgen kjempet Norge inn til en sjokkerende 5. plass. Torsdag opplevde Sverige det samme. Ankerkvinne Frida Karlsson gikk i mål på sekundet to minutter bak Hele Marie Fossesholm. De var sjette lag i mål. Og ingen skjønte hvordan det var mulig. Svenske tabloider gikk bananas.

Men det er altså mulig. Og tilsvarende har Norge hatt superski i hele mesterskapet, noe Therese Johaug understreket da de norske jentene i hyper-jubel-modus takket alt og alle rundt seg. Stafett er prestisje, stafett er lagfølelse. Og stafett er stafett.

Charlotte Kalla var den eneste i feltet som har vært koronasjuk og det var mange grunner til å fundere om det var årsaken da hun fortvilt kjempet seg gjennom sin klassiske etappe. Ettervirkninger? Neida, også hun måtte innrømme at utstyret sviktet. Og da er man faktisk sjanseløs i denne sporten.

– Vi hade en idé som gick åt skogen i dag och det drabbar åkarna, sa dagens største taper, den svenske smøresjefen Petter Myhlback. Som måtte forklare seg i alle kanaler. Smørerne følger samme skjebne som fotballdommere som har gjort feil, det er bare da de kommer i fokus.

Nå skal vi ikke ta fra den norske kvartetten noe av æren. De vant tilbake det prestisjetunge stafetthegemoniet etter fire perfekt utførte etapper. Tiril Udnes Weng, Heidi Weng, Therese Johaug og junioren Helene Marie Fossesholm ledet i praksis fra start til mål og sistnevte taklet den mentale belastningen det er å lede ut på sisteetappen med en russisk løper halsende bak.

Svenske kommentatorer beskyldte Therese Johaug for feighet for at hun ikke ville møte Frida Karlsson på sisteetappen. Det er også en tilnærming. Stafett er taktikk over fire etapper. Fredag får vi se det på herrestafetten der norske medaljevinnere vrakes for å få rettferdigheten til å gå opp. Men det svekker antagelig ikke laget. Det sier selvsagt mest om den norske styrken i herrelangrenn.

Det brukes enorme ressurser på å få et par ski til å gli så fort som mulig, med eller uten festesmurning. De største skinasjonene bruker naturligvis mest. Og Sverige er blant disse. Vårt evige gamle forslag om at arrangøren eller de største nasjonene burde hatt ansvaret for alle deltakernes ski, for å få mest mulig rettferdighet, er kontant avvist. Fordi å smøre ski er en del av den edle skisporten. Visstnok. Det rammet Sverige torsdag. Hvem rammer det fredag?