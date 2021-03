Taxfree på ferja

Når Sylvi Listhaug lar opphisselsen over å bli partiforperson synke, går hun nok tilbake til det som har vært hovedsaken for henne i det siste: Å halvere ferjeprisene, og etter hvert gjøre det gratis å reise over fjorden.

Etter at bompengene ble den store saken ved forrige kommunevalg, til tross for at kommuner flest ikke har bomstasjoner, så passer det godt inn i de nye by-mot-land-motsetningene at ferjene får sin del av oppmerksomheten. Bare la Fremskrittspartiet og Senterpartiet fyre hverandre enda litt mer opp, så tenker jeg det skal være mulig å få penger for å reise med ferje når det nærmer seg valget.

Dette er selvfølgelig for godt til å være sant, akkurat som det var med den negative strømprisen i sommer, da det gikk rykter om at man kunne tjene på å sette alle ovner på fullt samtidig som utetemperaturen passerte 30 varmegrader. I den strengeste kuldeperioden nå leste vi at det kostet 20 kroner i strøm å ta seg en dusj i varmt vann. Godt det var hjemmekontor, så det gikk an å stå over i noen uker.

Sylvi Listhaug sammenligner ferjene med bomstasjoner. Jeg merker en slags kinky kløe etter å være enig med henne for en gangs skyld, men jeg står imot. Ferjene har en sterk kulturell forankring i Norge.

Uten disse, ingen «Kjærleikens ferjereiser» fra Edvard Hoem, «Ferje over Mjøsa» med Vazelina Bilopphøggers, eller Ragnar Hovlands «Eline og Julie tar ferja». Hvor stusslig hadde det vært med «Eline og Julie kjøyrer gjennom bomringen»? Det er noe høytidelig over en ferjetur. Bompenger er bare blitt et nødvendig onde etter at biltrafikken gikk over styr.

Finansieringen av den kommende ferjefesten har skapt hodebry på Stortinget. Den mest åpenbare løsningen har ingen sett ennå. Kan de ikke tenke seg at ferjetrafikken finansieres med taxfreesalg? De eneste argumentene for ordningen slik den er i dag er at den er med på å subsidiere driften av flyplassene. Er det ikke helt urimelig at de som reiser til utlandet med fly skal ha denne fordelen alene?

Mange ferjestrekninger er riktignok for korte til å rekke å kjøpe med seg de rause kvotene som er blitt tillatt. Nei, det går ikke an at alle skal vente på å kjøre i land fordi de venter på én etternøler foran på dekket som skal laste inn én flaske sprit, fire flasker vin, seks bokser øl, 200 sigaretter og 200 sigarettpapir, og til slutt kom på at han glemte å kjøpe svele.

Dette kan ordnes med døgnåpne utsalg ved siden av ferjeleiet. Eller på nærmeste tettsted. Kommer man med ferja fra Stårheim til Isane burde det være mulig å kjøpe noen bokser billig snus når man kommer fram til Svelgen. På en kort ferjetur rekker man bare å gå på do og drikke kaffi.

Det heter kaffi med i ferjenorge, akkurat som det er café med c innenfor bomringene.