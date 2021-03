MSMs gudfar

Tidlig neste måned fyller Murdoch 90 år.

Mer enn 50 av dem har den australske mediemogulen brukt på å påvirke verdens mektigste statsledere parallelt med at han har tjent seg ufattelig rik på ultrakommersielle medier.

Uten at Donald Trump ser ut til å forstå det eller bry seg, er Murdoch i praksis selve ansiktet på det Trump og hans støttespillere foraktfult kaller «MSM» – main stream media (etablerte medier) – og som de har utpekt til en fiende.

Derfor blir det så paradoksalt – som mye rundt Trump egentlig er – at det var Murdoch som personlig ga Trump talerstolen han trengte for å kunne bli amerikansk president.

Midt i valgkampen i 2016 instruerte Murdoch avisene Wall Street Journal og New York Post pluss Fox News, USAs største TV-kanal, om å endre dekningen av finansmannen og realitykjendisen.

Han skulle ikke lenger behandles som en kuriositet, men som USAs fremtidige leder.

Denne beskjeden skal Murdoch personlig ha formidlet til Fox News’ nyhetskonferanse. I samme periode ble for øvrig Donald og kona Melania observert på lunsjbesøk hos Rupert og kjendiskona Jerry Hall i Fox News’ møtelokaler.

Maggie Thatcher, en annen ultrakonservativ leder, ble på sin side ofte sett av journalistene i The Sun mens hun drakk whisky inne på sjefredaktørkontoret i avisen som var den virkelige starten på Murdochs medieimperium.

«Jernkvinnen» som ledet Storbritannia fra 1979 til 1990, var tydelig takknemlig overfor Murdochs lojale høyrehånd etter at hun kom til makten:

«Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne for å kunne takke deg for all assistanse og alle råd gjennom fire lange, harde år i opposisjon. I gode og spesielt i harde tider betydde din støtte så mye». (…) «Jeg skylder deg mye for den tilliten du har vist meg. Forhåpentlig vil jeg kunne betale tilbake over de neste årene gjennom mine handlinger», skrev Thatcher i et takkebrev til sjefredaktør Larry Lamb, som hun senere adlet med ærestittelen Sir foran navnet.

Men tro ikke at Rupert Murdoch egentlig er mest opptatt av å få gjennomført konservativ politikk.

I virkeligheten dreier det seg nok om hva som til enhver tid best har gagnet 90-årsjubilantens økonomiske interesser. For eksempel flyttet han på 90-tallet The Suns politiske linje fra de konservative til 100 prosent støtte til Labours Tony Blair. Statsministeren fra det britiske arbeiderpartiet ble sittende fra 1997 til 2007, og i 2001 stilte han for øvrig opp som fadder for den nest yngste av mediegudfaren Murdochs døtre.

