Oslo holder igjen

De som måtte ha trodd at regjeringens beslutning ville føre til at Oslo åpnet kjøpesentrene, treningssentrene, kultur- og fritidstilbudene og at skjenkeforbudet ble opphevet, ble skuffet. Det meste blir som før.

På pressekonferansen onsdag argumenterte byrådsleder Raymond Johansen sterkt for å beholde de strengeste tiltakene en stund til. Smittetrykket i byen øker igjen. Det er derfor helt nødvendig å gå forsiktig fram med å gjenåpne byen.

Noen lettelser hadde byrådsleder Johansen og helsebyråd Robert Steen likevel å by på. Det blir tillatt med fritidsaktiviteter for ungdom til og med 19 år. Voksne skal kunne drive med organisert trening utendørs. Forutsetningen er at de holder minst en meters avstand i grupper på maks ti personer.

For barn og ungdom blir dermed livet mer normalt. Barnehagene og skolene er åpnet. Studentene kan vende tilbake til lesesalen og få normal undervisning. På fritida kan barn og ungdom gjenoppta idrett og andre fritidsaktiviteter. Byens foreldre kan senke skuldrene.

Det kan ikke ansatte på kjøpesentrene. For de ansatte og for kundene virker det ulogisk at apoteket, matbutikken og Vinmonopolet kan holde åpent, mens andre typer butikker på sentrene må holdes stengt. Mange Oslo-folk vil sikkert irritere seg over at kjøpesentrene utenfor bygrensen er åpne. Det vil nok friste enkelte til å reise til nabokommunene der man også kan få seg en øl.

Byens uteliv skal fortsatt gå på sparebluss. Oslo framstår om kvelden som en spøkelsesby med stengte restauranter, kinoer og teatre. Slik vil det være i minst to uker til.

Det virker ikke umiddelbart fornuftig å nekte folk vin eller øl til maten på restauranter som holder seg strengt til smittevernreglene. Skjenkeforbud etter klokka 22 er trolig et mer fornuftig tiltak enn et totalforbud. Spørsmålet er hvor mange serveringssteder det er som har gått konkurs den dagen skjenkeforbudet oppheves.

Byrådslederen og helsebyråden roste smittesporerne og testpersonellet for den jobben de gjør. Kommunens folk går systematisk til verks med testing på institusjoner, skoler og arbeidsplasser. Folk som skal på vinterferie, blir bedt om teste seg før de drar, og når de kommer hjem. Kommunen har god kontroll på smittesituasjonen.

Vaksineringen går sin gang. Alle eldre på institusjoner er vaksinert og de fleste som er over 85 år. Nå har turen kommet for de fra 75 år til 84 år. Vaksinen virker. Viruset biter ikke på de vaksinerte. Det samme hører vi fra andre land som er i god gang med vaksineringen.

Raymond Johansen gjentok på pressekonferansen sin kritikk av FHIs vaksinestrategi. Det er urettferdig at Oslo med mange folk og mye smitte, stilles likt med områder med få folk og nesten ingen smitte. Han håpet at FHI vil revurdere strategien. Det er lov å håpe, men det er lite som tyder på at FHI vil endre kurs.

