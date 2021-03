Mennesker og milliarder

I 2019 var bompenger det store, eksistensielle spørsmålet i norsk politikk. Foran lokalvalget det året var ingen sak viktigere, mer presserende eller skjebnetung. Elsket du bompenger, eller hatet du bompenger – og i så fall: Hvor mye hatet du dem?

De tradisjonelle partiene kappåt bompenger med trollet, som hadde entret norsk politikk i form av Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB). De gjorde til slutt et solid valg og kom inn i en rekke kommunestyrer. Bompengestriden utløste også en regjeringskrise som holdt på å velte Erna Solberg.

Ferjebilletten er den nye bompengen. I løpet av noen dager har partiene på Stortinget kastet seg inn i en budkonkurranse så hard at svelene fyker veggimellom og kaffen skvetter. Aps forslag om å halvere billettprisene skapte populistisk panikk i Frp og Sp. Nå er det snakk om gratis ferjebilletter. Det neste blir vel at folk skal få betalt for å reise med ferje.

Da statsminister Erna Solberg møtte i Stortingets spørretime onsdag, var det derfor en ren selvfølge at det ville komme en ferje seilende før eller siden. Det gjorde det også, helt på tampen, da Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet ba statsministeren legge bort talepunktene sine når hun skulle svare på om regjeringen kunne tenke seg å støtte forslaget om halv pris på ferje. Ordvekslingen var interessant.

Dette var første gang at en representant faktisk ba statsministeren om et svar uten talepunkter. Og det var første gang Erna Solberg snakket om såkalt vanlige folk i sitt svar. Riktignok handlet det om noen pensjonister hun hadde møtt på ferja Moss-Horten for mange år siden, en hendelse det er veldig vanskelig å se at har noen relevans til dagens situasjon, men likevel.

Halvannen time tidligere hadde spørretimen begynt med at Erna Solberg tok en selfie. Deretter hadde Ap-leder Jonas Gahr Støre krevd mer rettferdig fordeling i krisepakkene. Strengere krav til utbytte og oppsigelser i bedrifter som mottar støtte og bedre ordninger for de som blir stående uten jobb. Han snakket om Erna Solbergs råd til de permitterte, som har vært at de må se seg om etter noe annet å gjøre.

«En kvinne som heter Malin Stavsøien, var barsjef på restauranten Nordøst i Trondheim. Hun gjorde som statsministeren sa, hun søkte etter en annen jobb,» sa Støre. Stavsøien fikk to deltidsstillinger, og sa opp sin gamle jobb som hun var permittert fra. Men så ble hun permittert på nytt og pålagt ventetid før hun kunne motta dagpenger. «Det er urimelig. Det er urettferdig», sa Støre.

Erna Solberg syntes også at noe var urimelig. Hun mente at Støre ikke siterte henne korrekt. «Dette er jo et eksempel på at man har fått en ny jobb før man sier opp jobben. Det er noe annet enn det representanten sa, som han forsøkte å sitere meg falskt på», svarte Solberg og fortsatte: «Ja, det vil nok være noen utfordringer knyttet til dette, og vi er villige til å se på den typen utfordringer og se på om systemene våre henger godt nok sammen. Men vi må altså stimulere til at folk kommer i jobb. Vi må stimulere til at folk beveger seg for å komme i jobb».

Det er ikke sikkert at Malin Stavsøien opplever det slik. Verken at systemene henger sammen, eller at de er særlig stimulerende.

Frp-leder Siv Jensen ville ha støtteordninger til folk som sliter med å betale strømregningen. «Jeg får nå mange henvendelser fra minstepensjonister, veldig ofte damer og kvinner, som frykter den kommende strømregningen og som lurer på om de i det hele tatt klarer å betale den. De sier at de skrur av strømmen og sitter og fryser fordi de rett og slett ikke får endene til å møtes. Da tror jeg det oppleves som en veldig mager trøst når statsministeren peker på et utvalg som skal jobbe i flere år», sa Jensen.

Solberg så ikke ut til å synes at et utvalg var noen mager trøst i det hele tatt. Hun var mest opptatt av at Siv Jensens forslag ødela systemet, ved at pensjonsstrukturen blir flatere.

SV-leder Audun Lysbakken opplevde noe av det samme. «Jeg skal være veldig konkret. De fleste av dem som er permitterte og arbeidsløse nå, kommer fra lavtlønnsyrker. Det er hotell- og restaurantarbeidere, det er butikkarbeidere, det er folk som har vært ansatt i luftfart og reiseliv. Det er ikke sånn at de får beholde 80 prosent av hele inntekten sin, de får beholde 80 prosent opp til litt over 300 000 kr», sa han. Lysbakken ville heve taket til 400.000. Det vil bety 1500 mer i måneden.

Erna Solberg svarte ved å karakterisere dagens ordning fire ganger: Den var «en veldig god ordning for permitterte» «en av de beste ordningene», «gunstig», og til sist: «veldig gunstig». Det Solberg sa, var ikke direkte feil. Verken at det er viktig at folk må kunne bytte jobb når vi får et jordskjelv i arbeidsmarkedet, at vi må ha et pensjonssystem som fungerer, eller at Norge har gode ordninger.

Men det var ikke det hun ble spurt om. Spørretimen viste oss en statsminister som har sittet i snart åtte år, og som har en perm full av talepunkter hun kan komme med nesten uansett hva hun blir spurt om. Det høres rett og slett rart ut når denslags kommer som svar på spørsmål om folk som har mistet jobb og inntekt, eller som ikke klarer å betale regningene sine.

Før hun ble statsminister, ga Erna Solberg ut boka «Mennesker, ikke milliarder». I svarene hennes i spørretimen var menneskene borte, om vi ser bort fra pensjonistene på Bastøyferga. Bare milliardene var igjen.

