Kortere arbeidsdag gjør vondt verre

Nå er det regjeringens perspektivmelding som danner bakteppet. Finansminister Jan Tore Sanner (H) er klar i sin tale. Han mener at sekstimers arbeidsdag vil knekke velferden, både for familiene og det norske samfunnet. SVs Kari Elisabeth Kaski er derimot en varm forsvarer av sekstimers arbeidsdag. Hun mener løsningen er å holde igjen på den private velstandsveksten og samtidig øke skattene.

Regjeringens perspektivmelding forsøker å få oss til å heve blikket mot 2030 og 2060. Vi kan allerede nå slå fast noen utviklingstrekk som vi ikke kommer unna. Det blir flere eldre her til lands. Nå står det fire yrkesaktive bak hver alderspensjonist. Om 40 år vil det bare være to yrkesaktive per pensjonist. Samtidig avtar oljeinntektene. Statens utgifter vil øke mer enn inntektene.

Neste generasjon må belage seg på å måtte jobbe mer, ikke mindre, for å finansiere dette gapet. Da blir det feil medisin å redusere daglig arbeidstid fra 7,5 til 6,0 timer. En intern arbeidsgruppe i LO anbefaler at kortere arbeidstid må innføres med lønnskompensasjon. Vi skal altså beholde lønna selv om det jobbes færre timer. Samtidig forutsettes det at framtidige lønnsoppgjør må skje innenfor en ramme som er forenlig med hva konkurranseutsatt industri tåler.

Innad i LO-familien er det stor uenighet om sekstimersdagen. Fagforbundet ivrer sterkt for en slik reform og får støtte fra flere andre forbund. Men i industrien, anført av Fellesforbundet, er det stor motstand. I rapporten fra LOs arbeidsgruppe kan vi lese at kortere arbeidstid «vil kunne redusere konkurranseevnen i industrien». En slik reform kan også medføre større press på mange arbeidsplasser, med krav om å produsere mer per arbeidstime.

På den annen side kan det argumenteres med at kortere arbeidstid vil øke sysselsettingen siden det blir flere til å dele på arbeidet. Men den samlede produksjonen i form av arbeid vil ikke øke. Derfor blir det for passivt å redusere arbeidsledigheten på en slik måte.

I årene framover vil det bli et stort behov for flere ansatte innen pleie og omsorg. Seks timers arbeidsdag vil forsterke dette behovet. Da blir det færre ledige hender igjen til privat sektor som jo skal gi oss verdiskapningen som trengs for å kunne bære en stor offentlig sektor.

Umiddelbart kan det virke fristende for mange å ta ut en stor del av verdiskapningen i form av kortere arbeidstid i stedet for lønn. Men den jevne arbeidstaker vil neppe akseptere at det blir enda mindre igjen å rutte med. Da blir det heller ikke lenger rom for å løfte de lavtlønte. Vi får enda større forskjeller mellom fattig og rik. Kortere arbeidsdag vil gjøre vondt verre.