Og hver gang jeg tenker på den, eller ser den kattevideoen på nytt, ler jeg på en helt ukontrollert måte. (Som sagt, den sosiale nedstengningen i Oslo begynner kanskje å ta litt på).

Men jeg finner trøst i at jeg ikke er alene.

Det er visst mange der ute i vår pandemiplagede verden som fortsatt knegger litt for seg selv når de tenker på Twitter-videoen med den advokaten i Texas. I en viktig, digital rettshøring på Zoom framsto den seriøse, middelaldrende advokaten plutselig på skjermen som en nusselig, hvit kattunge.

Man kunne tydelig se at dette var en fortvilet, og samtidig veldig forbløffet kattunge. «Kan du høre meg, dommer?» spurte «kattungen», og forsikret han var der – live. Så la katten forklarende til: «Jeg er ikke en katt». «Jeg skjønner det», svarte dommer Roy Ferguson, som utrolig nok klarte å holde seg alvorlig.

I stedet forsøkte han overbærende og pedagogisk å forklare at advokaten måtte ha satt på et filter på Zoom-en sin, et «kattungefilter», som det kom til å hete i nyhetssakene, og opplyste om at han kunne ta filteret bort. «Jeg vet ikke hvordan vi får det bort. Assistenten min prøver, men...», sa katten, i en sørgmodig tone.

Slik jeg har forstått det, hadde advokaten lånt PC-en, og et barn i hans nærhet, med en forkjærlighet for kattefiltre, hadde lekt seg med den. Uansett la dommeren episoden ut på Twitter, og videoen gikk øyeblikkelig viralt. Så plukket nettavisene opp kattehistorien. «Advokat brukte kattungefilter i digitalt rettsmøte» het det i Aftenposten. «Lawyer tells judge «I’m not a cat» after a Zoom filter mishap in virtual court hearing», skrev CNN. «Advokat fastnade i kattfilter: «Jag är ingen katt», skrev svensk TV4. «Advokat fanget i pinligt Zoom-møde: «Jeg er ikke en kat», skrev danske Berlingske.

Og reaksjonene i kommentarfeltene og på Twitter lot ikke vente på seg.

«Skrattat åt det där hela dagen», skrev en svensk dame i Aftonbladet. «Jeg lo så fælt at all sminken rant av meg», skrev en amerikansk dame på Twitter. Det var helt tydelig at det føltes veldig befriende for verden å få le litt av en dum kattevideo, midt i den uendelige strømmen av dystre nyheter om sykdom, død, smitte, karantene, lockdown, mutanter, stengte grenser og vaksiner som ikke kommer. «Verden trenger mer av dette», skrev dommeren i Texas.

Nja, gjør verden virkelig det? Ville vi i Norge blitt i bedre humør om vi plutselig fikk se at de alvorlige korona-myndighetspersonene i digitale sendinger plutselig hadde transformert seg til katter eller andre dyr?

Kanskje. Hva med Bent Høie som en melankolsk, liten cocker spaniel, for eksempel? Eller Erna som en litt sarkastisk, bergensk pandabjørn? Jeg må tenke litt på det.

