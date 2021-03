Rånerne alle vil henge med

Seertallene viser at stadig flere vil være med i baksetet når denne gjengen skal ut å kjøre litt, eller bare henge på bensinstasjonen i Bø: rånegjengen med GT, Hege, Nilsen, Sivert og de andre. Serien går så godt på NRKs strømmer at den sammenlignes med «Skam». den internasjonale storsuksessen. I likhet med de unge i «Skam» vekker rånene oppsikt utenlands, og serien kan bli en ny NRK-satsing som får egne remakes. Med andre sesong på plass har serien truffet bredt.

Ny bok om musikkhistoriens viktige kvinner: Bokanmeldelse Hilde Louise Asbjørnsen: «Stardust»: Her har vi mye å lære

Det skyldes ikke at serien er en ny «Børning», som serieskaper Linn-Jeanethe Kyed også har vært med på å lage – i tillegg til «Heimebane». «Rådebank» følger en harry og partyglad gjeng som liker ganske fæl musikk og drikker kanskje litt for ofte, ja visst, men først og fremst er dette et drama som tar de unge karakterene sine på alvor. Denne gjengen som insisterer på å leve litt på siden av samfunnet, framstilles med realisme, respekt, menneskelig innsikt og mye hjerte.

Les også: De beste seriene på HBO Nordic

Første sesong handler om kjekkasen Glenn-Tore/GT og hans tunge kjærlighetssorg. Han klarer ikke å bli ferdig med eksen og se på de gamle bildene av ham og Ine på telefonen. At han er knust kan han ikke innrømmere overfor gutta, eller Hege i gjengen, hun som er så på knærne etter GT at det er litt vondt å se, også for en voksen TV-anmelder langt utenfor seriens målgruppe. GT er sjefen i forsetet, og som holder maska til det blir for mye og mister kontrollen. Det går utover han og hans kjære Volvo 240. Det koster å ikke ta grep. Det er kanskje det seriens tittel antyder også.

Rådebank er noe av det verste eieren av en (fossil)-bil kan oppleve. Da har du kanskje hørt noen rare klonk-klonk-lyder fra under panseret i lange tider, lurt på hvorfor oljelampa blinker i tide og utide men latt det går lenge før du gjorde noe med det. Det kan ha sin høye pris, på og utenfor verkstedet.

«Rådebank» ble lansert for snart ett år siden, omtrent da koronaen stengte landet og alle satte seg ned foran TV-en. Den nye serien fra NRK P3 ble strømmet så mye at NRK bestilte en sesong til. Før sesong to kom var den sett av en halv million, så nær som 98 prosent av dem via NRKs nettspiller. Etter to uker er den NRKs største ungdomshit siden «Skam», og treffer langt flere enn den unge målgruppa. Denne uka var første episode sett av 816.000. Seertallene for sesong 1 har gjort et byks på 200.000 seere på 14 dager. Sesong 2 nærmer seg også en halv million nå, et seertall førstesesongen nådde etter ti måneder. «Rådebank» går så bra nå at den er blitt NRKs nest mest strømmende dramaserie, bare slått av «Exit» og «Skam».

Dermed danker «Rådebank» også ut alle de andre ungdomsseriene NRK har lansert siden «Skam» for snart seks år siden: «16», «17», «18», «Nudes», «Lovleg», «Blank» og «Skitten snø». Serier som skildrer ungdom i storbymiljø, foregår i urbane strøk og berører temaer de unge møter i hverdagen. Seriene byr på en mangfoldig norsk virkelighet, gir forskjellige ungdomsgrupper historier på deres premisser, og hvor de oppleve seg og sine. Det er dette som er representasjon, opplevelser som byr forskjellige grupper bekreftelser, de kan gi følelsen av å bli sett og kanskje tatt på alvor av omgivelsene.

Her finner du våre serieoversikter: De beste seriene på Netflix

Som ungdomsdrama som foregår ute på bygda er «Rådebank» et velkomment tilskudd i så måte. Her de unge i en mindre urban norsk setting, men hvor tilværelsen med Insta, Face og Snap kommer med eim av bensin, svidd gummi og wunderbaum. Man trenger ikke være råner på 19 for å synes dette landskapet virker kjent. De fleste som har vokst opp utenfor bymiljø kan forholde seg til denne skildringa av livet på et mindre sted. Hvor det å få lappen og bil var det største i ungdomstida, og sånt som å velge festsjåfør, ha muligheten til å bare kjøre en tur for å parkere et eller annet sted, var viktigere enn mye annet. Utenfor byen er lappen og bil ensbetydende med personlig frihet, og rånenrne har bare gjort livsstil av den.

Nå er det ikke samferdselspolitik Linn-Jeanethe Kyed vil si noe om med «Rådebank». Dette handler om unge menns følelsesliv. og i sesong to graver hun dypere. Hun bruker visstnok personlige erfaringer fra rånekulturen på hjemstedet til å si noe om unge menns følelser, fanget av en machokultur og generelle forventninger om mannsrollen, og tøff kar-rollens konsekvens. En av gutta møter så mye motgang og skuffelser at han tar sitt eget liv, til tross for vennene han har rundt seg og en tilstedeværende far.

Tragedien får GT til å grave litt i vennenes psyke, og lærer at flere bærer på vonde tanker. Her berører serien det faktum at unge menn topper selvmordsstatistikken i Norge, og det faktum at gutter og menn kan synes ute av stand til å sette ord på hva som plager og be omgivelsene om hjelp. Dette er kanskje uventet tung tematikk i et ungdomsdrama, men tragedien er godt og menneskelig formidla. For serien byr på den mer intime skildirngen av mennesker og relasjoner som kan preger moderne TV-drama - selv om rånerne i «Rådebank» er mer rai-rai, der for eksempel BBCs popuære relasjonsdram «Normal People» bød inderlig lidenskap. Den breiale poseringen til de harry unggutta i Bø til tross, de skildres uten latterliggjørende karikaturer - selv om det er trekk ved denne kuturen som ber om det. I stedet er de tegnet med forståelse og sympati. Det kan være grunnen til at ungdomsserien når så bredt, for NRK forteller at «Rådebank» går bra i alle aldersgrupper. Selv om de kvinnelige seerne altså er i flertall.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.