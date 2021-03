Arbeiderpartiet i bedre form

Det kan være et tegn på at Erna Solberg begynner å bli sliten, og at Jonas Gahr Støre er i ferd med å komme i form til valgkampen. På Opinions partibarometer går Ap fram 5,5 prosentpoeng til 24,6 prosent. Partiet får betalt for at det i den siste tida vært mer synlig og vist seg fram fra en bedre side.

Koronatåka er i ferd med å lette. Det er blitt rom for å diskutere andre ting enn smittevern og vaksine.

Skyhøy arbeidsløshet vil være et sentralt tema fram til valget. Ap kan ha skutt blink med sitt nye program der kampen mot ledigheten er en hovedsak. Partiet har stor tillit blant velgerne når det gjelder en politikk for full sysselsetting. Tilliten gikk tapt ved forrige stortingsvalg. Velgerne var da mest opptatt av innvandring. Arbeidsledighet kom langt ned på lista. Nå er innvandring ute som viktigste sak. Arbeidsløsheten er på full fart inn.

Det går ikke rett vei for Erna Solberg og regjeringen. Ledigheten øker. Den er nå på mer enn 200.000.

Det kan være en del av forklaringen på at medvinden har snudd til litt motvind for Høyre. 25,1 prosent på målingen for februar er ikke noe dårlig tall. Det er på linje med resultatet fra stortingsvalget. Høyre er ikke rammet av regjeringsslitasje. Ikke ennå.

Slitasjen har derimot gått hardt ut over Frp, og det etter at partiet gikk ut av regjeringen. 8,1 prosent på dagens måling er et skrekktall for Siv Jensen. Partiet faller for fjerde måned på rad. Opposisjonstilværelsen er blitt en kamp for å overleve. Samme hva partiet gjør så går det galt. Siv Jensens uttalelse om at Frp heretter ikke vil forhandle med andre partier, men stå på sine egne ustøe bein, er et desperat forsøk på å vinne velgere.

Det er ikke trolig at så mange velgere vil stemme på et parti som er seg selv nok.

Frps svake oppslutning er trist lesning for Erna Solberg. Med et valgresultat for Frp på åttetallet er det over og ut med en borgerlig regjering. Statsministeren kan ikke tro på drahjelp fra KrF og Venstre. De to regjeringspartene ligger med 3,2 prosent hver, godt under sperregrensen.

Senterpartiet får i februar 19,1 prosent. Det er litt ned siden januar, men det er fortsatt et solid resultat for Trygve Slagsvold Vedum. Men han vil slite med å bli større enn Jonas Gahr Støre ved valget i september. Debatten om hvem av de to som skal bli statsminister vil dermed forstumme.

SV holder koken, men går litt ned i februar. Partiet får 7,4 prosent mot 8 prosent i forrige måned.

Audun Lysbakken mister stemmer til Jonas Gahr Støre som også får velgere tilbake fra Trygve Slagsvold Vedum. Støre henter dessuten velgere ned fra gjerdet. Sammen står de tre partiene meget sterkt. Hadde målingen vært resultatet av et stortingsvalg hadde Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum fått 94 mandater. 85 mandater gir flertall.