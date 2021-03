Helseforetakene settes under lupen

Dette blir en het potet for en eventuell rødgrønn regjering. SV og Sp vil skrote dagens modell med helseforetak. Nå åpner Ap for å utrede hvordan modellen kan bli bedre. Arbeiderpartiets programkomité går nemlig inn for å utrede «alternative former for demokratisk forankring».

Forutsetningen er at det skjer uten å utfordre prinsippet om statlig eierskap.

I et nettoverført intervju med Klassekampens Bjørgulv Braanen holder Ap-leder Jonas Gahr Støre fast på at regional styring av sykehusene er klokt. Støre har heller ingen sans for en ny finansieringsmodell der investeringer og drift skilles slik Sp og SV ivrer for. Dette vil ikke gi sykehusene mer penger, hevder Ap-lederen.

Løftet om en utredning må karakteriseres som en håndsrekning overfor de rødgrønne vennene i Sp og SV. I tillegg lover Ap å gjennomgå antallet helseforetak og gjøre det tydelig hvilke beslutninger som skal tas av helseministeren.

Les også: «Du visste ikke at tusentalls står uten rettigheter i krisa? Slapp av, ingen andre vet det heller»

Modellen med helseforetak er en ektefødt Ap-baby fra Jens Stoltenbergs første regjering i år 2000. Sykehusene ble overført fra fylkeskommunene til staten. Daværende helseminister Tore Tønne fikk også gjennomslag for ideen om å organisere sykehusene mer etter bedriftsøkonomiske prinsipper. Etter den tid har Erna Solbergs regjering sørget for å kaste politikere ut av helseforetakenes styrer.

Dermed er det byråkrater som styrer sykehusene på basis av politiske signaler fra helseminister Bent Høie.

Støres justering av kursen startet allerede i november 2019. Da gjorde han det klart at flørtingen med New Public Management er et tilbakelagt stadium for Arbeiderpartiet. Det innebærer at markedstenkningen og målstyringen i helseforetakene skal reduseres. Ap lover sterkere politisk sykehusstyring. Partiet vil samtidig ha en tillitsreform der de ansatte gis økt medvirkning. I tillegg skal det bli slutt på innsatsstyrt finansiering og regjeringens prestisjeprosjekt med fritt behandlingsvalg.

Les også: Leder: «Kampen om et minnesmerke ved Utøya har pågått for lenge»

Ap står fortsatt langt unna SV og Sp, som jo i sin tid var imot dannelsen av helseforetakene. Men Ap tviholder ikke lenger på alle tankene fra Tore Tønne. Arbeiderpartiets helsepolitiske talskvinne, Ingvild Kjerkol, lover å riste i modellen. På den annen side vil SV og Sp bli tvunget til å komme opp med et klarere alternativ enn det som så langt er presentert fra den kanten. Ap-babyen er riktignok blitt myndig, men den kan fortsatt vokse med oppgaven.

Foretaksmodellen må ikke kastes ut med vaskevannet.

De nye Ap-tankene innebærer at det blir satt plaster på et åpent sår. Det rødgrønne partiene kan skyve oppgjøret om helseforetakene fram i tid. Ap, Sp og SV bør heller bruke valgkampen til samlet å rette skytset mot regjeringens sykehuspolitikk.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.