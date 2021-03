«Det går ikke an å si»

Med imponerende planlegging og logistikk har staten Israel gitt resten av verden en leksjon i hvordan effektiv massevaksinasjon kan gjennomføres.

Av et samlet folketall på vel åtte millioner, er nå godt over fem millioner vaksinert mot covid-19. Daglig er det 150.000 personer som får en dose. Dermed nærmer 70 prosent dekning seg med stormskritt.

Tilsvarende tall for Norge er om lag fire prosent.

I motsetning til Norge var Israel tidlig ute med å sikre seg store mengder av vaksiner gjennom en avtale med Pfizer-konsernet. Målet til den israelske regjeringen var å bli en global modellstat for rask vaksinering.

Man kan fundere på hvorfor Israel havnet på toppen av pallen i bekjempelsen av korona. Det har trolig mye å gjøre med Holocaust og at staten i lange perioder etter at den ble grunnlagt i 1948, har vært truet av utslettelse. Nasjonen har utviklet et DNA-gen som sier det er ok å sikre egne interesser først. Det trumfer alt.

Å si at Israel står for et verre utslag av vaksinenasjonalisme enn andre land, er det neppe dekning for.

Behovet for å få vaksinert den israelske befolkningen raskt kan også ha sammenheng med at det vært vanskelig å få hele befolkningen til å respektere smitteverntiltakene. Sterkt ortodokse jøder har vært de mest gjenstridige. De har pukket på å holde sine samlinger.

Nylig døde to rabbinere av covid-19.

Til tross for at det er forbudt å være mer enn ti personer samlet, ble begravelsen i Jerusalem sist søndag en massesamling av de sjeldne. Mennene hadde de karakteristiske hattene på, men langt fra alle brukte munnbind.

Det er ikke bare i Israel myndighetene har problemer med ortodokse jøder. Politiet i London måtte for en tid tilbake rykke ut til en ortodoks skole der det til tross for forsamlingsforbudet ble holdt et bryllup med 150 gjester. Vinduene var blendet for å hindre innsyn.

Israel anklages for at de ikke prioriterer innbyggerne i de palestinske selvstyreområdene. Vaksiner er nå levert til disse områdene. Innenfor Israels grenser bor det 1,5 millioner arabere og palestinere.

Disse er omfattet av vaksineprogrammet på lik linje med øvrige israelske borgere.

Den erfarne programlederen Shaun Henrik Matheson i NRK hadde kanskje fått med seg denne informasjonen, men fakta kunne ikke døyve hans raseri mot Israel.

Andre februar gjøv han løs i sitt P13-program «Shaun»: «Det er gode nyheter, samme hvordan du vrir og vender på det. Skulle bare nesten ønske at det kom fra et annet sted, hvis du skjønner. Det er nesten som jeg skulle ønske at vaksinen ikke virket. Det går ikke an å si. Beklager, jeg skjønner det. Pokker også.»

Man skulle tro at Matheson hadde lest Bibelen og merket seg jødenes utsagn om Jesus: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?».

Programlederen forsøkte å trekke seg i svevet, men landet på kulen.

NRK måtte beklage, og innslaget er fjernet fra NRKs nettradio. Tilbake står en behandling i Kringkastingsrådet. Hundrevis av norske israelsvenner har sendt sin klage og har fått bekreftet sin oppfatning av at NRK gir skjev dekning av konflikten i Midtøsten.

«NRK-programlederens retorikk, og den hånlige latteren som medfølger, er i beste fall uanstendig, i verste fall svært jødefiendtlig», skriver seniorrådgiver Rolf G. Heitmann i Den Norske Israelsmisjon. I innlegget i Vårt Land gir han uttrykk for at Matheson demoniserer staten Israel og at hans utsagn rammes av de fleste definisjoner av antisemittisme.

Organisasjonen Heitmann representerer står for en langt mer balansert linje enn mange andre ytterliggående Israel-tilhengere i Norge.

Når vi vet hvilken katastrofe antisemittismen har vært for verden, er det all grunn for NRK å lytte til Heitmanns kritikk og sørge for at redaksjonen holder på seg på den rette siden av streken.