Kaldere klima

Fremskrittspartiet og Senterpartiet overgår seg selv.

Hadde ikke utsiktene vært så dystre ville det være verdt å ta fram popkornet. Gradestokken kryper nedover i hele landet. Med det mener vi også i distriktene, ikke bare i Oslo. Metaforen om et kaldere samfunn blir stadig mer reell. Det er rart at ingen populistiske politikere har foreslått at vi må kutte strømprisene, kanskje fjerne dem helt. Folkeaksjonen NEI til strømutgiftene kunne gjort reint bord nå. De kunne riktignok møtt hardere tider når valget nærmer seg, når landet puster lettet ut etter et par måneder med 40 varmegrader og brunsvidd gress.

Den eneste som foreløpig har forsøkt å utnytte det kalde været politisk er Fremskrittspartiets Morten Wold.

Han fikk en melding fra en partikollega i Hemsedal om at det var veldig kaldt der ham. «Klimaendringene er håpløse», er konklusjonen deres på dette. Klima eller vær, det er ikke så lett å holde fra hverandre. Morten Wold hørte vi sist fra da han som mediepolitisk talsmann for Frp skrøt av at partiet hadde fjernet den offentlige finansieringen av NRK, selv om den bare var overført fra lisenskontoret til skatteseddelen.

Det nye utspillet til Wold falt pussig nok sammen med at Per-Willy Amundsen, også han fra Frp, mente at det var like godt å legge ned hele NRK. Dette etter at en av radioens mest løsslupne plaprere gikk langt over streken i et utfall mot Israel. Amundsen kom med en spennende tanke her: Å stenge en organisasjon når en av dens representanter kommer med upassende uttalelser.

Sist vi var innom Per-Willy Amundsen i denne spalten antydet han at det var venstresiden som sto bak drapet på en høyreekstrem Sian-mann i Kristiansand. Dette endte ikke så bra for Amundsen, men partiet hans holder visst på ennå. Riktignok bare så vidt, ifølge de siste meningsmålingene.

Amundsen rakk ikke å stenge NRK før torsdagens «Politisk kvarter», som tok for seg regjeringens klimamelding. Et av Norges største partier kunne ikke være med. Senterpartiet vet ikke hva de mener om klimapolitikk.

Vi vet det, men de vil nødig si det høyt: De bare sitter der og glaner, og håper det går bra, som Finn Kalvik en gang sang. Regjeringens klimaminister Sveinung Rotevatn slo tilbake, og satte opp en Facebook-debatt med seg selv mot Trygve Slagsvold Vedum – sistnevnte representert med en melkekartong og partilederlatter på boks – som i de beste komiseriene fra fortida.

Fredag kom Trygve Slagsvold Vedum likevel i «Politisk kvarter», og forsikret oss om at partiet hans «jobber skikkelig ordentlig med det her», og er «inne i en prosess». Melkekartongen hadde gjort det bedre i klimadebatten. Den er ikke utgått på dato ennå.