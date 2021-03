Smilebåndet i Oslos ansikt

Badet i sol om sommeren eller delvis islagt om vinteren, gangveien og parkene langs Akerselva lokker store og små ut på tur. Noen ganger fra Grünerløkka til Nydalen. Andre ganger helt til badekulpene ved Frysja. Sist søndag så vi barn som akte og lo. Hunder som logret og bjeffet. Voksne som nippet til varm kaffe mens de hilste på kjente.

I det nedstengte Oslo holder vi avstand, men vi trenger vår lille oase, der den renner langs sin grønne bredde midt i asfaltjungelen. Langs veien passeres den gamle industribyen. Mange har jobbet og slitt på fabrikkene langs elva som nå ligger åpen og innbydende til glede for oss alle. At det er blitt slik, kan vi faktisk takke en av mine forgjengere for. I to perioder over totalt ti år var Carl Jeppesen ansvarlig redaktør i Social-Demokraten, dagens Dagsavisen. Ved Sannerbrua finnes en liten minneplakett om en mann som de aller fleste har glemt.

«Akerselva går gjennom byen og er fra naturens side gitt oss til forskjønnelse. Så stygt har vi mennesker behandlet denne gave at den nå er som en stygg grimase i byens ansikt. Men vi skal anstrenge oss for å gjøre den til hva den skal være, til smilebåndet i byens ansikt», uttalte Jeppesen som Kristianias ordfører i 1917. Det markerte starten på parkbebyggelsen langs elva.

I forrige uke var det 90 år siden Carl Jeppesen gikk ut av tida. Det ble knapt nevnt noe sted, men kona og jeg tok med oss yngstejenta og en lånt hund på gåtur langs elva. Der stanset vi ved plaketten som minner oss om mannen som åpnet opp Akerselva for byens befolkning.

I tillegg til periodene som godt likt avisredaktør, var Jeppesen også Arbeiderparti-leder i to omganger. Det var Jeppesen, som kom til Norge som arbeidsinnvandrer fra Danmark, som i 1887 utformet partiprogrammet som Ap ble stiftet på. To år senere samlet han kvinnene på fyrstikkfabrikkene til et møte på Etterstad som ble Norges første kvinnestreik og starten på arbeiderkvinnenes lønnskamp. En av lederne for streiken, var Jeppesens kone, Hulda, som i sin tid fikk ham til å flytte fra København til Kristiania som 20-åring.

Hulda Johanne Schmidt hadde søkt jobb i byen som børstebinderske hos Jordan, og hun sendte bud på forloveden da kommunen la inn en stor bestilling på piasavakoster. «Bare kom, jeg skal lære deg å lage piasavakoster», skrev Hulda i brevet til forloveden. De neste 50 årene fortsatte de sammen på en ryddejobb i Oslos hovedstad – for kvinner og arbeidsfolk – som vi alle nyter godt av, og ikke bare på nydelige helgeturer. God fredag!