Oppmerksomhetssyk. Den var ny

De som har delt erfaringer rundt et traume, vet at det har en pris.

Du kan miste kontroll over din egen historie; hva andre tenker og mener om det du har blitt utsatt for. Det kan være opprivende og vondt; du må gjenoppleve, gjenfortelle, sette deg selv i en så sårbar situasjon at et vindkast er nok til å blåse deg over ende. Og vi ønsker ikke å velte, vi ønsker å være sterke. Kanskje vi trenger å redefinere det ordet.

Sterk.

Mandag denne uka fortalte kongresskvinne Alexandria Ocasio-Cortez opp om hvordan hun opplevde stormingen av den amerikanske kongressen 6. januar. I en direktesending på Instagram snakket hun om hvordan det opplevdes å gjemme seg på et bad, mens hun hører en mann gå inn på kontoret hennes og rope «hvor er hun?, hvor er hun?».

Hun skjønte ikke at det var en politimann som lette etter henne.

At han skulle hjelpe henne, ikke skade henne. Hvordan skulle hun vite det? «Assassinate AOC» skrev en av kongresstormerne på Twitter. Mange av de ekstremistiske mennene i gangene hatet henne. Det visste hun jo.

I filmen Cortez la ut på Instagram, er hun tydelig emosjonell. Hun forklarer at hun har vært utsatt for seksuelle overgrep tidligere. At traumer legger seg oppå hverandre. At hun er lei av dem som bagatelliserer hennes opplevelse av frykt og ubehag. Som kom deg over det, du må gå videre, det er ikke så farlig.

Anklagene om at Cortez synes synd på seg selv, forsøker å manipulere publikummet sitt og egentlig bare ønsker oppmerksomhet, strømmer på. «This is a masterclass in emotional manipulation – a genuine political/rhetorical skill. Gotta hand it to her», skrev Twitter-bruker og TV-produsent Michael Tracey. Under en sending på Fox News sa republikaneren Kim Klackik at «mye av det hun gjør, gjør hun for oppmerksomhet».

Dette er veldig vanlige, repetitive måter å møte mennesker på, spesielt kvinner, når de forteller om opplevelsene sine om trakassering og overgrep.

Titt innom et kommentarfelt i en sak om Metoo-bevegelsen, hvis du har behov for flere eksempler.

Nei. Det er ikke emosjonell manipulasjon å forklare hvordan noe oppleves for deg. «Jeg er blitt utsatt for overgrep» er ikke noe man smykker seg med, eller kaster ut der, lett som bare det. Å si at dette er en retorisk metode, grenser til konspiratorisk. Og på sitt verste er det skadelig. Hva er de vi viderebringer med denne retorikken?

Det lønner seg å ikke si fra. Med mindre du har et ønske om å virke oppmerksomhetssyk.

Enhver person som kommer med slike kommentarer, skulle hatt en dråpe av Cortez’ mot. Det hun viste oss på mandag, var styrke.