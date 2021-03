Et blankpusset Frp har ikke fått partiet til å skinne på meningsmålingene. Frp får fattige 8,2 prosent oppslutning på snittet av meningsmålingene som så langt er offentliggjort i februar. Det er nesten det halve av det som var situasjonen like etter at partiet gikk ut av Erna Solbergs regjering for ett år siden.

Grå regjeringspolitikk skulle bli historie. Partileder Siv Jensen lovet å blankpusse Frp-profilen. Frp fikk et lite oppsving da partiet rømte ut fra det som ble omtalt som et fengsel. Men denne strategien slo feil.

Koronaviruset må ta en god del av skylden, for det har vært vanskelig å få satt søkelyset på Frp-politikk når nesten alt har dreid seg om å bekjempe pandemien og hjelpe det norske samfunnet over denne kneika.

Men Frp-ledelsen har selv ansvar for at mye har gått galt for partiet det siste året. Intern uro og kamp mellom interne fløyer er en del av det brokete bildet. Endringene i det politiske landskapet har også slått inn. Frp lekker alle veier. Senterpartiet har kapret flesteparten av de tidligere Frp-velgerne som nå søker nødhavn andre steder.

Mange har gått til Høyre, mens noen blir fristet av minipartiene Demokratene og Liberalistene ytterst på høyre flanke. Trøsten og håpet for Siv Jensen & co ligger i det faktum at 120.000 tidligere Frp-velgere har satt seg på gjerdet.

Det er tre fløyer i Frp: De som prioriterer regjeringsmakt, de som vil rendyrke egen politikk og de som mener partiet må rope enda høyere. Den sistnevnte grupperingen har sin base i Oslo, symbolisert med Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde.

Hvor ligger så mulighetene for at Frp kan øke i oppslutning? Svaret finner vi ved å se hvor i landet Frp fortsatt gjør det rimelig bra og ikke minst hvor det går dårlig. Oslo er eksempel på det siste. Partiet gjør det derimot godt på kyststripen fra Arendal til Romsdal. Her er det mer moderat Frp-politikk, med folk som Ketil Solvik-Olsen i spissen, som er suksessoppskriften i Rogaland. Partiet står også sterkt på Sunnmøre.

Frp gjør det tradisjonelt godt når innvandringspolitikk står i fokus, men det blir for enkelt bare å peke på denne saken. Partiet fikk gjennomslag på kjernesaker da partiet før jul forhandlet med regjeringen om statsbudsjettet for 2021, men dette er historie.

Nå ønsker Frp-ledelsen å bruke klimapolitikken til sin fordel. Dyrere bensin og diesel som følge av regjeringens forslag om tredobling av CO2-avgiften skal brukes som skremmebilde. Dette vil nok slå an i hele Frp-segmentet. Utfordringen ligger i at Senterpartiet beiter på de samme jordene.