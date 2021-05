Landets dyreste steinrøys til salgs

Oppdatert 18. mai 2021: NRK har kjøpt tre eiendommer på Ensjø, og skal bygge nytt hovedkvarter i bydelen som fram til 2000-tallet var kjent som bilbyen og historisk industriområde i nabolaget til Tøyen og Kampen.

Steinrøysa ligger der nede i bakken nedenfor Kringkastingshuset, litt beskjedent til under noen trær. Steinene er et symbol på den unike posisjonen NRK har i vår moderne historie.

NRKs hovedsete er så proppfull av store begivenheter at det skal godt gjøres for en arkitekt og eiendomsutvikler å få fjernet all NRK-historien som sitter i veggene i det svære hvite bygget på Marienlyst, også kjent som Kringkastingshuset.

Den ekstreme makeoveren som må til, blir ikke lettere av at deler av byggets interiør – og inventar – er fredet. Et radiostudio her og et trapperom der. Funkisperlen Store Studio. For ikke å snakke om tidsskriftbordet på det totalfreda kontoret til kringkastingssjefen selv. Riksantikvaren har en hel liste med vernete gjenstander.

Salget av NRKs hvite hus på Marienlyst vil vekke sterke følelser, også langt utenfor nabolaget som – med rette – frykter nye høyhus og mer trafikk i dette tradisjonelt rolige området i vestkantbydelen. NRKs utredere har anslått at tomta deres gir plass til 107.000 kvadratmeter bolig.

Eiendomsutviklerne som får fingrene i denne indrefileten, vil nok se at det er plass til mye mer. Det er snakk om to milliarder som kan cashes inn.

Salgssummen kan vekke reaksjoner, som prislappen det neste hovedkvarteret kan skape debatt, akkurat som plasseringen av det vil gjøre. Du flytter ikke fra Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 uten at det blir bråk.

Vi er noe sånt som 1,7 millioner eiere, lisensbetalerne, som har rett til å komme med innsigelser. Engasjementet er NRKs egen fortjeneste.

Det er jo de, som ifølge kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksens egne ord, har «skapt og delt store og små øyeblikk som har samlet, gledet og engasjert folk i Norge gjennom generasjoner».

Han har jobbet for flytting fra Marienlyst i mange år. NRKs hovedkvarter er umoderne. Mye av bygningsmassen er konstruert etter fortidas behov for radio- og TV-produksjon. Mye er bare korridor.

Nye NRK må ha et nytt hovedhus, sikkert i glass og metall. Nå er det helt nødvendig for NRK å se framover, det skal være i en medieorganisasjons vesen. Selv begrunner NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen flyttebehovet med at NRK trenger et sted en moderne publisist verdig, et bygg med bærekraft, sikkerhet og som «gir de beste rammene for å utvikle organisasjonen videre».

Han snakker lite om NRKs historie, om det NRK legger bak seg ved å flytte. At NRK forlater Marienlyst er vemodig, for både ansatte og oss som er NRKs publikum. «Marienlyst» er synonymt med NRK.

NRK har vært her siden før radio ble allemannseie her i landet. Når de første flyttebilene kommer opp Suhms gate har NRK vært her i rundt 90 år.

Denne historien er bagasjen som NRK-sjefen må sørge for å få med på flyttelasset. Det er den historiske ballasten som gjør NRK unikt, som gjør at NRK skiller seg ut i medielandskapet. Verken TV 2, TVNorge, TV3, Google eller Netflix har ei steinrøys nedi bakken. De er kommersielle vesen som eksisterer for å tjene penger til eierne sine. De har ikke formidla norsk kultur og språk, skapt norsk fellesskapsfølelse, vært samlingspunktet i tiår etter tiår etter tiår.

Om NRK fjerner seg fra denne historien stiller allmennkringkasteren seg laglig til for hogg for NRK-motstanderne i FrP, og for Høyres mediepolitikere som er de kommersielle mediegigantenes heiagjeng.

Når NRK velger å selge unna arvesølvet kan det være en kortsiktig gevinst. Nå som vi har betalt lisens på giro for siste gang, er NRKs budsjett avhengig av stortingspolitikernes gunst. Det er regjering og storting som skal bestemme NRK-budsjettets størrelse fra neste år. Politikere som godt kan finne på å snu kappene etter vinden når NRKs neste budsjetter skal vedtas. Og som dessuten kan finne på å bruke inntektene fra Marienlyst-salget som argument for å redusere NRKs bevilgning over statsbudsjettet når den foreligger.

Når politikerne skal avgjøre størrelsen på NRKs nye «lisens», må de minnes på hva NRK har betydd, og hvilken bastion allmennkringkasteren har vært og fortsatt er for norsk språk og norsk kultur.

Steinrøysa neri bakken er en god påminnelse. Den har ligget på Marienlyst siden 1971. Etter at Alf Prøysen var gått bort, fikk teknisk sjef Kjell Rydningen ideen om et minnesmerke til ære for den folkekjære kunstneren: en røys av stein fra hver kommune i hele landet, oppkalt etter en av Prøysens kjente viser.

Aksjonen fikk en enorm oppslutning. Kommuner og privatpersoner sendte stein fra hele landet, alle fraktet til Marienlyst gratis med Postverkets hjelp. Dette var en kulturdugnad i beste NRK-ånd, den gang NRK var alene i eteren og den eneste medieinstitusjonen som samlet Norge til et radio og TV-rike.

Nå ligger det steiner her fra kommuner som forlengst har forsvunnet fra norgeskartet. Med årene er stedet også blitt minnelund for flere viktige skikkelser fra NRK- og kulturhistorien, høvdingen Erik Bye og programleder Otto Nielsen.

NRK kan ikke la denne kulturhistorien bli liggende igjen på Marienlyst, som et av flere irritasjonsmoment i veien for ambisiøse eiendomsutviklere. For kringkastingssjefen er denne røysa verdt sin vekt i stein.