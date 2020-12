I mars ble vi rammet av en pandemi. Nærmest over natta trengte vi et helt nytt helsetilbud.

Helsepersonell går i svært liten grad ledige rundt og venter på en pandemi, men Helsesykepleiere innehar den kompetansen som trengtes. For skolehelsesykepleierne var i tillegg deres normale arbeidsplass, skolen, stengt.

Helsesykepleiere står for det mest tilgjengelige og mest brukte helsetilbudet for barn og ungdom.

I tillegg til å være barna og familienes helsetjeneste, arbeider helsesykepleiere med smittevern i kommunene. I vår tok helsesykepleiere koronatelefonen, testet, sporet smitten og fulgte opp de smittede. Dette er helsesykepleiere gode på! Vi er trent i å informere, berolige, se hele bildet, følge opp hele mennesket og hele familien. Men vi var jo nødvendige før pandemien også. Ganske raskt fikk samfunnet fokuset på «de sårbare barna».

Hvordan skulle det gå med dem når helsesykepleierne forsvant?

«Det er snart skolestart og ingen barn skal møte en lukket dør hos helsesykepleier når de strever eller lurer på noe», sa Bent Høie til Aftenposten i august i forbindelse med omdisponering av helsesykepleiere fra skolehelsetjeneste til koronarelatert arbeid. Når man leser dette kan man fort bli villedet til å tro at ingen barn møtte en lukket dør hos helsesykepleier før pandemien. Men mange barn og unge har møtt en stengt dør hos helsesykepleier på skolen i alle årene hvor ikke en eneste helsesykepleier har jobbet med korona.

Ifølge nasjonale normtall skal en helsesykepleier, som jobber fem dager i uka på en ungdomsskole, kunne følge opp 550 elever, samt utøve helsefremmende arbeid på gruppenivå i skolen. Selvfølgelig vil ikke helsesykepleieren da kunne være tilgjengelig for dem som trenger en samtale her og nå.

Det trengs nye normtall, og det trengs flere helsesykepleiere til ungdommene våre.

Min påstand er altså at det er for få helsesykepleiere i skolene i utgangspunktet. Pandemien gjorde situasjonen enda verre. Behovet for trygge voksne der barn og unge er, er stort. Heldigvis er det ikke bare helsesykepleiere som er trygge voksne. Vi er ikke alene om å bry oss om og være der for barn og ungdom som sliter. Lærerne ser elevene i klasserommet og i friminuttene. At de legger merke til endringer hos barn og unge og tar tak i det er helt avgjørende. Miljøterapeuter i skolene, familieveiledere, PPT, BUP, barnevernet, det er mange som jobber for barn og unge. Under koronautbrudd som vi ser med ujevne mellomrom nå, må vi helsesykepleiere stole på våre samarbeidspartnere, mens vi sjøl er opptatt med å stoppe en pandemi.

«Situasjonen for de sårbare barna har blitt vanskeligere og vanskeligere» sier Ann Karin Swang, leder for Landsgruppen av helsesykepleiere til VG 12. november. Hun legger til at vi føler oss alene i disse sakene og at omdisponering av helsesykepleiere til koronaarbeid kommer som en bekymring i tillegg. I tidsskriftet Sykepleien 14. november formidler Swang stor bekymring rundt den kommende massevaksineringen mot covid-19, som det også er naturlig å tenke at helsesykepleiere skal gjennomføre.

«Fra å klage og syte til å handle og yte» er helsesykepleiernes slagord.

Ja, vi kan diskutere hva som egentlig ligger under helsesykepleierens ansvarsområde av koronaarbeidet. Og nei, det er ikke riktig at vi skal gjøre det alene. Men vi er en del av kommunenes helsepersonell. Vi er i en pandemi. Ved at helsepersonell bidrar til å bekjempe covid-19 kan barn og unge få leve normale liv på skole og fritidsaktiviteter, treffe besteforeldrene sine og klemme vennene sine. Det er helsefremmende. Det vil styrke deres psykiske helse. Og etter pandemien vil alle skjønne hvor unike og viktige helsesykepleierne er, slik at det kan bli enda flere av oss.