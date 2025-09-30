KI-revolusjonen er nær deg

Politikere og næringslivsledere i Norge må ta innover seg at vi kan stå overfor en grunnleggende endring av arbeidsmarkedet, mener Sebastian Parry-Jones Øyrehagen. Foto: iStockphoto

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Sebastian Parry-Jones Øyrehagen.

Hos microchipgiganten NVIDIA leder toppsjef Jensen Huang et team på over femti mennesker fra ulike fagfelt. Ingeniører, produktutviklere og designere jobber side om side i tverrfaglige grupper som dannes etter behov.

Dette er ikke lenger unntaket, men en voksende trend blant virksomheter, i hvert fall om vi skal tro The Wall Street Journal.

Utviklingen har fått navnet «The Great Flattening», en systematisk utflating av bedriftshierarkier der KI overtar mange av mellomledernes koordinerende oppgaver.

Konsulentgiganten McKinsey har satt tusenvis av KI-agenter i arbeid. De setter sammen presentasjoner, sammenfatter forskning og kvalitetssikrer konklusjoner. Oppgaver som tidligere ble utført av nyutdannede, eller av støtteroller som mellomledere.

En Harvard-studie som fulgte 50.000 utviklere mellom 2022 og 2024 peker også på lavere behov for mellomledere takket være KI.

Det handler ikke bare om å lære seg å bruke Microsoft Copilot på jobb, det handler om at vi må forberede oss på at hele yrkesgrupper kan forsvinne.

Halvparten av utviklerne fikk tilgang til KI-verktøyet GitHub Copilot. De reduserte tiden brukt på prosjektledelse og koordinering med ti prosent. I stedet kunne de ha fokus på kjerneoppgavene sine. Behovet for mellomledere ble rett og slett mindre.

Enda mer bekymringsfull er situasjonen for nyutdannede. På tre år har arbeidsledigheten blant ferske høyskoleutdannede i USA steget med 30 prosent. Og generasjon Z er de mest pessimistiske når det gjelder karriere- og jobbmuligheter, ifølge en LinkedIn-undersøkelse gjort blant 500.000 arbeidstakere.

Årsaken er klar: KI-verktøyene er blitt så gode at mange inngangsjobber forsvinner. Den amerikanske, uavhengige tenketanken Brookings Institution peker på at en salgsassistent har 67 prosent sannsynlighet for å bli automatisert bort, mens salgsdirektøren bare har 21 prosents risiko.

Det samme mønsteret finner vi innen jus, økonomi, utvikler- og konsulentvirksomhetene; juniorstillingene ryker først.

Denne utviklingen nærmer seg Norge med stormskritt. I Storbritannia er det også trangt om plassen for nyutdannede. Rekrutteringsplattformen Reed har 55.000 graduate-stillinger publisert. For to år siden var tallet over 180.000. Sammen med trangere økonomiske tider, er KI oppgitt som grunn til at behovet for nyutdannede stuper.

Denne utviklingen skaper et paradoks. For hvordan skal virksomheter finne morgendagens ledere når inngangsportene til arbeidslivet stenges?

Det er nemlig slik som forskerne ved Brookings påpeker: KI-verktøyene er blitt så gode at det ikke lenger er behov for markeds- og finansanalytikere eller forskningsassistenter.

Så langt har denne utviklingen fått lite oppmerksomhet i Norge. Men trenden kan fort treffe oss her hjemme. Det mystiske og amerikanske teknologiselskapet Palantir, som ingen helt vet hva driver med, kvitter seg med 500 av sine 4.100 ansatte, med begrunnelsen at «dette er en vanvittig effektiv revolusjon».

Det ble lite prat om fremtidens arbeidsliv i høstens valgkamp. Men diskusjonen tvinger seg frem, enten vi vil eller ei.

I forrige uke kunngjorde forsikringsselskapet Fremtind at de skal kutte 100 årsverk her i Norge. Det samme varslet DNB i august, som kutter stillinger innen blant annet anti-hvitvasking. Banken begrunner nedbemanningen med «teknologisk utvikling».

Til tross for at norsk arbeidsliv tradisjonelt har hatt flatere hierarkier enn USA, er vi ikke immune mot de samme kreftene. Farmasigiganten Moderna har valgt å slå sammen teknologi- og HR-avdelingene – et grep som minner mye om Huang og NVIDIAs grep. Moderna gjør et forsøk på å tilpasse seg den nye virkeligheten, der alt arbeid utføres integrert mellom digitale systemer og mennesker.

Anthropic-sjef Dario Amodei, som står bak ChatGPT-konkurrenten Claude, anslår at 10–20 prosent av arbeidskraften kan bli erstattet av KI innen ett til fem år. Hans kollega i OpenAI, Sam Altman, kommer med lignende spådommer.

Spørsmålet er ikke hvorvidt dette vil skje i Norge, men hvor forberedt vi er den dagen det inntreffer. Akkurat nå tyder lite på at vi er det.

Politikere så vel som næringslivsledere i Norge må ta innover seg at vi potensielt står overfor en grunnleggende endring av arbeidsmarkedet.

Er løsningen å innføre en form for «maskinskatt», som Amodei foreslår, for å finansiere omskolering av de mange som havner utenfor arbeidslivet på grunn av KI? Hvem skal ta ansvar for å sikre at unge fremdeles får muligheten til å bygge karriere når inngangsjobbene forsvinner?

Andre land diskuterer allerede disse spørsmålene. I USA spår tidligere Donald Trump-strateg Steve Bannon at KI-relatert arbeidsledighet blir en hovedsak i presidentvalget i 2028.

KI er i ferd med å slå ut de nederste trinnene på karrierestigen. KI er i ferd med å flate ut selskapshierarkier og gjøre mellomlederen overflødig.

Spørsmålet er ikke hvorvidt dette vil skje i Norge, men hvor forberedt vi er den dagen det inntreffer. Akkurat nå tyder lite på at vi er det. Vi har nemlig vært for opptatte med formuesskatten.