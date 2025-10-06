Keiserens nye fredsavtaler

Donald Trumps rekke av argumenter er ikke en merittliste for en fredsprisvinner. Det er en katalog over diplomatisk showmanship, der overfladiske pauser og seierherrens diktat selges som historiske gjennombrudd, mener Diyako Baroz. Foto: Alex Brandon, AP/NTB

Diyako Baroz er samfunnsviter. Privat

Mens uavhengige data dokumenterer en verden i flammer, presenterer Det hvite hus en portefølje av «fredsavtaler» som ved nærmere ettersyn viser seg å være hule, mislykkede eller direkte villedende.

Dette er ikke bare en test av Nobelkomiteens motstandskraft, men av dens vilje til å forsvare sannheten.

Den 10. oktober skal fem nordmenn avgjøre om de vil krone en keiser uten klær. Den aggressive kampanjen for å tildele Donald Trump Nobels fredspris, grundig dokumentert av Bloomberg, er i seg selv enestående.

Men det er innholdet – eller mangelen på innhold – i hans påståtte meritter som gjør situasjonen så prekær.

Vi lever i en farlig tid. Uppsala Conflict Data Program (UCDP) rapporterte at verden i 2024 opplevde 61 statsbaserte konflikter, det høyeste antallet siden registreringen startet i 1946.

Våpenhviler uten substans er som å bygge en bro uten å anlegge veier på hver side. Den fører ingensteds.

Samtidig bekrefter årbøkene til Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) og International Institute for Strategic Studies (IISS) for 2025 at globale militærutgifter har nådd et historisk høyt nivå på 2,7 billioner dollar.

Det er i denne brutale konteksten at Trumps påstander om å ha «stanset seks eller sju kriger» må dissekeres.

La oss foreta den disseksjonen, avtale for avtale.

DR Kongo og Rwanda

«Washington-avtalen» fra 27. juni ble fremstilt som en triumf og hyllet av FN som en «sjanse til å bla om til en ny side». Virkeligheten er en katastrofe.

Ved å ekskludere sentrale væpnede grupper, fortsatte kampene i Øst-Kongo fra juli til september. M23-militsens stillinger har ikke flyttet seg, grusomhetene fra ADF-militsen har blusset opp med så mange som 89 drepte på en uke, og antallet internt fordrevne er rekordhøyt med rundt 7,8 millioner. I noen distrikter har de humanitære forholdene faktisk forverret seg etter avtalen.

India og Pakistan

I begynnelsen av mai eskalerte konflikten mellom India og Pakistan til de voldsomste sammenstøtene på flere tiår, med artilleri, presisjonsangrep og økende sivile og militære tap.

En våpenhvile trådte i kraft rundt 10. mai. En talsperson for Det hvite hus forklarte at presidenten hadde brukt handel som et effektivt pressmiddel for å få slutt på konflikten. Dette er imidlertid en påstand som New Delhi bestrider.

Selv om volden langs kontrollinjen avtok markant etter kunngjøringen, er roen svært skjør, og den underliggende risikoen for en ny konflikt regnes fortsatt som høy.

Jemen

En Oman-meglet våpenhvile ble inngått 6. mai mellom USA og houthi- bevegelsen. Pentagons tall viste riktignok en taktisk forbedring, med 69 prosent færre ballistiske missiler og 55 prosent færre droneangrep mot amerikanske mål.

Nobelkomiteen står overfor et valg. De kan la seg blende av makten og retorikken, og dermed redusere prisen til et meningsløst trofé. Eller de kan gjøre jobben sin.

Men det strategiske bildet var uendret. Avtalen endret ingenting ved den pågående borgerkrigen. Allerede i juli ble maritime angrep gjenopptatt, og risikoen i Rødehavet forble uløst.

Avtalen reduserte angrep på amerikanske ressurser, men reduserte ikke den totale volden i Jemen.

Iran og Israel

En tolv dagers krig med intense missilangrep ble avsluttet med en USA- og Qatar-meglet våpenhvile 24. juni. De direkte angrepene stanset, men Israel fortsatte sine operasjoner i Gaza, Syria og andre steder. Den snevert definerte våpenhvilen stanset ikke proxy-konflikten, og bekymringen for et nytt, direkte israelsk angrep mot Iran i de kommende månedene vedvarer.

Kambodsja og Thailand

Da grensekonflikten blusset opp i juli, ble en våpenhvile meglet frem av Malaysia og den regionale organisasjonen ASEAN. USA og Kina la press på partene og deltok i samtaler, men den sentrale meglerrollen var regional. Selv om dødsfallene stanset, har tjenestemenn fortsatt å advare om at våpenhvilen er skjør.

Armenia og Aserbajdsjan

En fredsavtale ble parafert 8. august. Avtaleteksten formaliserer i stor grad status quo etter Aserbajdsjans militære seier i 2023, heller enn å redusere aktive fiendtligheter. Den endrer ikke den humanitære situasjonen for de rundt 115.000 Karabakh-armenerne som flyktet og fortsatt lever under midlertidig beskyttelse i Armenia. Avtalen, med sin «Trump Route»-korridor, har skapt overskrifter, men løser ikke den underliggende menneskelige krisen.

Egypt og Etiopia

Den kanskje mest virkelighetsfjerne påstanden er at Trump forhindret en krig over Nilen-demningen. Til tross for takknemlighet fra Kairo, finnes det ingen uavhengige bevis for at en krig var nært forestående eller ble avverget av amerikansk handling. Etiopia innviet demningen 9. september, noe som eskalerte spenningene, og samtalene er fastlåst. Konflikten vedvarer.

Dette er ikke en merittliste for en fredsprisvinner. Det er en katalog over diplomatisk showmanship, der overfladiske pauser og seierherrens diktat selges som historiske gjennombrudd.

Våpenhviler uten substans er, for å låne et bilde fra analytikere, som å bygge en bro uten å anlegge veier på hver side. Den fører ingensteds.

Den 10. oktober står Nobelkomiteen overfor et valg. De kan la seg blende av makten og retorikken, og dermed redusere prisen til et meningsløst trofé.

Eller de kan gjøre jobben sin: Vurdere fakta, avsløre bløffen og forsvare den reelle fredens sak. Valget vil fortelle alt om prisens fremtidige relevans.