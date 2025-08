Krig og konflikt ligger bak mange av de store sultkrisene. Det er ingen tilfeldighet at land som Nigeria, Sudan, Kongo og Etiopia topper listen over akutt sult, skriver Diyako Baroz. Bildet viser et underernært barn som får behandling ved en italiensk hjelpestasjon nordøst i Nigeria. Sunday Alamba, AP/NTB

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Diyako Baroz er samfunnsviter. Privat

En fersk FN-rapport melder om en gledelig nyhet: Verdenssulten går ned. Men bak de globale gjennomsnittstallene skjuler det seg en brutal virkelighet.

Mens noen deler av verden feirer fremgang, opplever andre en sultkrise av historiske dimensjoner. Kampen mot sult er ikke over – den er bare blitt mer ulik.

Når FNs organisasjoner legger frem sin årlige rapport om matsikkerhet, er det lett å la seg berolige av overskriftene. Andelen kronisk sultne i verden har sunket til 8,2 prosent.

Den globale matkrisen utløst av pandemien ser ut til å være overvunnet. Dette er tall som fortjener anerkjennelse og vitner om at felles innsats kan gi resultater.

Antallet kronisk sultne mennesker i Vest- og Sentral-Afrika er doblet på under tjue år. Det er ikke bare et tall. Det er et svik.

Det er imidlertid avgjørende å se bak tallene, å spørre hvem som er inkludert i dette «globale gjennomsnittet». Og ikke minst; hvem som er utelatt.

Rapporten «The State of Food Insecurity and Nutrition in the World 2025» er en fortelling om to verdener. På den ene siden ser vi en markant nedgang i sult i Asia og Latin-Amerika – et resultat av tiår med økonomisk utvikling og målrettet politikk.

Dette er den suksesshistorien vi ønsker å høre.

På den andre siden ser vi et Afrika og et Midtøsten der utviklingen går i motsatt retning. At antallet kronisk sultne mennesker i Vest- og Sentral-Afrika er doblet på under tjue år – fra 68 til 140 millioner – er ikke bare et tall. Det er et svik.

Det er et bevis på at de globale systemene som skulle sikre fremgang for alle, har feilet katastrofalt for de mest sårbare. Mens verdenssamfunnet har kjempet seg tilbake til sultnivået fra 2011, er millioner av afrikanere blitt kastet ut i en dypere krise.

Videre avslører rapporten at selve definisjonen av sult er for snever. De 673 millionene som lider av kronisk sult er bare toppen av isfjellet. Under overflaten finner vi 2,3 milliarder mennesker – nesten en tredjedel av jordens befolkning – som lever i matusikkerhet.

For dem er ikke sult en konstant tilstand, men en konstant trussel. Det er usikkerheten om hvor neste måltid skal komme fra, det er foreldre som i Ghanas savanner og Nairobis slumområder må redusere antall måltider for barna sine.

Dette handler ikke lenger bare om tilgang på kalorier, men om tilgang på sunn og næringsrik mat. Rapporten viser en skremmende trend: Mens global velstand øker, har 2,6 milliarder mennesker ikke råd til et sunt kosthold.

I Afrika gjelder dette nå to tredjedeler av befolkningen. Konsekvensen er en dobbel byrde av feilernæring: Samtidig som anemi blant kvinner øker, ser vi en økning i fedme – et resultat av at billig, ultraprosessert mat er det eneste alternativet for familier på fattigdomsgrensen.

Å feire at den globale sulten synker uten å anerkjenne de dype, voksende kløftene, er i beste fall naivt.

Hva er årsakene til denne dramatiske ulikheten? Rapporten peker på ettervirkningene av pandemien, vedvarende høye matpriser og økende sosial ulikhet.

Men blikket må også rettes mot de underliggende strukturelle årsakene: Krig og konflikt.

Det er ingen tilfeldighet at land som Nigeria, Sudan, Kongo og Etiopia topper listen over akutt sult. Og at halvparten av de to millioner menneskene som opplever den mest ekstreme formen for hungersnød, befinner seg på Gazastripen, er en politisk skapt katastrofe – ikke en naturlov.

FN-rapporten er ikke en invitasjon til å klappe oss selv på skulderen. Den er en alarm.

Vi står overfor en ny virkelighet i kampen mot sult. Det er ikke lenger en global kamp mot et felles problem, men en fragmentert kamp der fremgang i én region maskerer en forverret krise i en annen.

Å feire at den globale sulten synker uten å anerkjenne de dype, voksende kløftene, er i beste fall naivt. I verste fall er det en ansvarsfraskrivelse.

Veien videre krever mer enn bare matvarehjelp. Den krever en ærlig anerkjennelse av at dagens globale systemer reproduserer ulikhet.

Vi må rette innsatsen mot de regionene som faller utenfor, adressere de politiske årsakene til konflikt og investere i lokale, bærekraftige matsystemer som gjør folk motstandsdyktige mot globale sjokk.

FN-rapporten er ikke en invitasjon til å klappe oss selv på skulderen. Den er en alarm. En alarm som forteller oss at selv om gjennomsnittet ser bedre ut, er sultens ansikt i 2025 preget av en brutal og voksende ulikhet.

Og den ulikheten er det verdenssamfunnets felles ansvar å bekjempe.