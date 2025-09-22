Kampen mot rasisme fortjener mer enn partipolitisk aktivisme

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Antirasistisk Senter (ARS) har de siste ukene brukt mye tid og energi på å mistenkeliggjøre og angripe Fremskrittspartiet.

Lederen Umar Ashraf skrev blant annet en kronikk helt på tampen av valgkampen, der han hevdet at FrP etterlater seg et «kaldere og mindre anstendig Norge» etter valget.

Det er et sterkt utsagn fra en organisasjon som skal ha et bredt samfunnsmandat og jobbe for mer tillit ikke mindre.

18. september delte ARS at de har klaget NRK inn til Kringskastingsrådet. Begrunnelsen var at NRK i Debatten 16. september og i Valgspesial hadde latt «direkte faktafeil og udokumenterte påstander stå uimotsagt». Ifølge ARS bidro dette til en ensidig fremstilling som legitimerte høyreekstreme narrativer og fiendebilder.

Særlig alvorlig er påstanden om vår andre nestleder Sebastian Ytrevik, som fortalte om sin opplevelse på skolebesøket ved Bjørkholt videregående skole. Han ble utsatt for spytting og trusler, og måtte til slutt eskorteres ut av politiet. ARS hevder likevel at hendelsen ikke hadde vitner, og at uttalelsen hans bare stigmatiserte minoritetsungdom.

Det er oppsiktsvekkende at en organisasjon som skal kjempe mot diskriminering, velger å undergrave unge menneskers opplevelser på denne måten.

Som fylkesleder i Oslo FpU reagerer jeg sterkt på dette. Ytringsfriheten er allerede under press, og når unge tør å stå fram med sine erfaringer, bør de møtes med respekt.

At ARS i stedet forsøker å mistenkeliggjøre dem, sender et farlig signal om hvilke stemmer som anses «legitime» i samfunnsdebatten.

Hele innlegget oppsummeres med at NRK har manglende kildekritikk, fravær av motstemmer og ensidige fremstillinger som legitimerer høyreekstreme narrativer og fiendebilder.

Mandatet til en NGO er ikke å drive kampanjer mot politiske motstandere. En sivilsamfunnsorganisasjon skal bidra til økt valgdeltakelse, styrke demokratiet og bygge fellesskap. At ARS bruker sin posisjon og over ni millioner i statsstøtte til å drive partipolitisk aktivisme, er både uheldig og urovekkende.

Kampen mot rasisme er på ingen måte over, og vi trenger sterke aktører som kan bidra til å løfte debatten og fremme ekte mangfold. Nettopp derfor er det så viktig at Antirasistisk Senter retter oppmerksomheten mot sitt egentlige samfunnsoppdrag, i stedet for å spre feilinformasjon og bidra til mer polarisering.