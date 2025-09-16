Jonas, gjør mer mot folkemord!

Innbyggerne nord i Gaza drives nok en gang fra hus og hjem under dødelig bombardement, mens Israel setter i gang bakkeinvasjon i Gaza by, skriver Åsne Hagen. Mahmoud Issa / REUTERS / NTB

Åsne Hagen. Thor Brødreskift

16. september konkluderte en FN-oppnevnt granskingskommisjon med at Israel begår folkemord på palestinerne i Gaza.

Kommisjonens leder Navi Pillay understreket at «alle stater har en juridisk forpliktelse til å bruke alle virkemidler de med rimelighet har tilgang på for å stoppe folkemordet i Gaza».

Samtidig drives innbyggerne nord i Gaza nok en gang fra hus og hjem under dødelig bombardement mens Israel setter i gang bakkeinvasjon i Gaza by. Mennesker drepes, dyr drepes, bygninger og hele nabolag utslettes, selve minnene drepes.

Som innbygger spør jeg derfor hva Jonas Gahr Støre, som nylig gjenvalgt statsminister, vil gjøre på våre vegne for å bidra til å stanse Israels folkerettsstridige framferd?

Det er mange virkemidler å ta av: Norge har ennå ikke sagt opp den bilaterale frihandelsavtalen med Israel. Ei heller innført sanksjoner mot Israel som stat. Den politiske ledelsen har ikke gjort noe for å tette smutthullene som lar norske våpen og komponenter selges til Israel via USA.

Ap stemte også mot forslaget om å skjerpe retningslinjene for Oljefondet så seint som i juni, trass i at dagens system åpenbart ikke har hindret oss i å investere folkets sparepenger i virksomheter som opprettholder Israels ulovlige okkupasjon og den israelske krigsmaskinen.

Jeg venter i spenning: Vil Jonas Gahr Støre som statsminister gjøre mer for å stanse folkemordet? Eller vil Ap gå inn i historien som et slapt status quo-parti som unnlot å handle når det gjaldt?