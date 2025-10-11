Jeg tror det er på tide å ta en skikkelig fot i bakken her

Lege Hanne Edøy Lossius ved Haukeland sykehus ser ikke verdien i det folk som Marit Lind og kompetente kommunikasjonsdirektører bringer inn i det offentlige helsevesenet Foto: Privat

Jeg fikk ikke sett Debatten i går, fordi jeg hadde vakt på intensiv. Jeg begynte på jobb klokka 14.30 i går og var ferdig kl 09.20 i dag tidlig. 18 timer og 50 minutter.

Kl 14.30: jeg møter kollegaer. Leger og sykepleiere. Leser meg opp på innleggende pasienter og klargjør meg for vakten. Printer ut 18 A4-sider med pasientinformasjon som jeg tar med meg inn på vaktmøtet kl. 15.

Under møtet får jeg masse nødvendig informasjon fra legene som har hatt ansvaret for intensiv på dagtid, og alt skrives ned på arkene som fyller hele lommen i den grønne kittelen. Deretter er det visitt på intensiv, hvor vi går innom pasientene, og snakker med alle intensivsykepleierne.

Jeg legger en telefon, en calling, og en alarmduppedings som kommer til å ule ved hver akutte hendelse på Haukeland sykehus mens jeg har vakt. Jeg elsker jobben min, kollegaene mine, teamarbeidet, og livet på sykehuset. Jeg føler meg enormt heldig og privilegert som får lov å jobbe med så mange dyktige fagfolk, som får lov å være en liten del av folks liv når de møter oss i helsevesenet, som pasienter, eller pårørende.

Det er en jobb man må elske, for å kunne klare å ha den. Vaktene er lange, kabalen med familie og fritid går ofte ikke i vår favør, og dagene etter vakt føler man seg ofte rett og slett litt småklein. For meg har det vært verdt det.

Min verdi for helseforetaket, er jeg imidlertid litt usikker på om er like høy? 1,8 millioner kroner er lønnen kommunikasjonsdirektør i Helse Nord får for sin jobb. «Fordi han er så god og kvalifisert». Han kommer på jobb i Bodø mandag ettermiddag og drar hjem til Pilestredet i Oslo torsdag. Ellers er han tilgjengelig på Teams. Med 12 ekstra feriedager.

Som firebarnsmor og med en samboer som pendler 50 prosent av tiden, ønsker jeg meg også hjemmekontor enkelte dager. 1,8 millioner kroner er over dobbelt så mye som min faste grunnlønn som LIS-lege i anestesi. Direktør i Helse Nord, Marit Lind, tjener 3,2 millioner kroner i året. Avdelingen jeg jobber på må kutte i legestillinger for å spare penger.

Etter å ha talt opp, har jeg samarbeidet med 17 ulike spesialsykepleiere på fire forskjellige avdelinger på Haukeland gjennom de 18 timene og 50 minuttene jeg er på vakt. I løpet av vakten har jeg ringt en hjertelege for hjelp til å løse en akuttsituasjon. To ganger i løpet av vakten møter jeg et helt team av leger, sykepleiere, ambulansearbeidere, luftambulanselege, redningsmann, radiografer, bioingeniører, og radiologer i akuttmottak for å ta imot traumepasienter.

Jeg har ikke sett én eneste direktør eller kommunisert med én eneste kommunikasjonsdirektør. Det er mulig jeg er farget av pasientmøter, de som har mistet sine kjæreste, hjertestartere, akuttcallinger, gul saft i farta, alarmer, og søvnløse netter – og derfor ikke ser verdien i det folk som Marit Lind og kompetente kommunikasjonsdirektører bringer inn i det offentlige helsevesenet. Men jeg tror det er på tide å ta en skikkelig fot i bakken her.