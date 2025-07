Jeg håper virkelig at vi snart klarer bedre.

Hvis det er én ting jøder og palestinere har til felles, er det at de grusomme overgrepene de er blitt utsatt for har startet med ord, skriver Margit Bye. MDG

I helgen fikk jeg to meldinger. Jeg fikk en melding fra noen som mener at jeg og partiet mitt vil dra på jødejakt og lynsje jøder fordi MDG støtter Palestina.

Og jeg fikk en melding fra en annen person som mener jeg ikke bør bli valgt inn på Stortinget, fordi jeg er jøde og dermed uløselig knyttet til og medskyldig i Benjamin Netanyahus utryddelsespolitikk.

Begge meldinger kom fra helt ekte mennesker som jeg kjenner, og som kjenner meg.

Jeg fikk kommentarene på grunn av at jeg har uttalt meg i media for et fritt Palestina, samtidig som jeg har jødisk bakgrunn.

Så fort jeg tar av meg davidsstjernen min, er det ingen som tenker på meg som jødisk.

Da jeg først begynte å snakke høyt i debatten om Israel/Palestina, og om antisemittisme, så kom det fra en pliktfølelse.

Jeg hadde aldri trengt å snakke om at jeg har den familiebakgrunnen jeg har. Jeg har ikke et typisk jødisk navn eller et stereotypisk «jødisk utseende». Jeg er farslinjet og har vokst opp med min ikke-jødiske mor.

Når jeg likevel har snakket høyt om det, er det fordi det satte en skikkelig støkk i meg da jeg som liten lærte hva farmoren min, og resten av familien min, har opplevd gjennom tidene. Og særlig under holocaust. I den grad at det preger alt jeg tenker, alt jeg mener, og alt jeg gjør.

Jeg føler på et ansvar for i det minste å prøve å jobbe mot en verden der det samme ikke skjer igjen – ikke med noen.

I dag tenker jeg ofte at jeg kunne ha holdt meg til klimapolitikk, for det er mer enn nok motbør å få der.

Det innebærer både å si imot grusomme overtramp som skjer her og nå, som mot palestinerne i Gaza og på Vestbredden. Og det innebærer å si imot dehumaniserende retorikk, hat og konspirasjonsteorier. Lik det norske jøder og muslimer møter hver dag.

For hvis det er én ting jøder og palestinere har til felles, er det at de grusomme overgrepene de er blitt utsatt for har startet med ord.

Det er nesten ingen jøder i Norge. Langt færre er det som driver med politikk. Det er for så vidt ikke så rart. Mens morssiden av familien min «shitposter» alle måltider og ferier på Instagram, sender farssiden av familien min kun meldinger på Signal av hensyn til egen sikkerhet.

For den jevne nordmann er det vanskelig å forstå hvor stor kontrasten er mellom å leve som majoritetsnordmann og norsk jøde.

Men i møte med historisk urett har vi ikke noe annet valg enn å si ifra. Nettopp derfor er det så utrolig leit at å si imot antisemittisme automatisk tolkes som en identitetsmarkør. Tas til inntekt for at du støtter Netanyahu.

Og at å kjempe for palestinernes rett til liv, trygghet og verdighet automatisk tolkes til at du vil jøder vondt.

Jeg håper virkelig at vi snart klarer bedre.