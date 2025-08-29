Det er ikke bare lysten til å jobbe som motiverer meg til å stå opp om morran. Det er også frykten for å bli skviset ut hvis jeg ikke klarer å gjøre alt riktig nå, skriver Annette Vestby.

Jeg er verdens flinkeste AAP-mottaker, men er det nok?

Jeg kan ikke flinke hjernen min frisk raskere. Jeg kan ikke flinke Nav raskere. Jeg kan ikke flinke vekk helsekøen.

Annette Vestby PhD i kriminologi og langtidssyk
Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Mange er enige om at Nav-systemet ikke klarer å hjelpe langtidssyke som meg godt nok. Det viser blant annet innspill fra Mimir Kristjansson, Kaveh Rashidi og Ida Bukholm.

Vi som blir sykemeldt fra jobben og ikke blir friske i løpet av et år med sykemelding, går videre til ytelsen arbeidsavklaringspenger (AAP). Da går også inntekten ned til 66 prosent av hva den var tidligere.

