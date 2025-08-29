Det er ikke bare lysten til å jobbe som motiverer meg til å stå opp om morran. Det er også frykten for å bli skviset ut hvis jeg ikke klarer å gjøre alt riktig nå, skriver Annette Vestby.
Foto: Privat
Debatt
Jeg er verdens flinkeste AAP-mottaker, men er det nok?
Jeg kan ikke flinke hjernen min frisk raskere. Jeg kan ikke flinke Nav raskere. Jeg kan ikke flinke vekk helsekøen.
Mange er enige om at Nav-systemet ikke klarer å hjelpe
langtidssyke som meg godt nok. Det viser blant annet innspill fra
Mimir Kristjansson,
Kaveh Rashidi og
Ida Bukholm.
Vi som blir sykemeldt fra jobben og ikke blir friske i
løpet av et år med sykemelding, går videre til ytelsen arbeidsavklaringspenger
(AAP). Da går også inntekten ned til 66 prosent av hva den var tidligere.